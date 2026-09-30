Idosos ficam feridos após carro capotar na BR 101, em Guarapari

Um casal ficou ferido após um carro capotar no canteiro central da BR 101, nesta quarta-feira (30). O acidente ocorreu no km 337,7, na altura da localidade de Samambaia, em Guarapari.
Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o homem, de 67 anos, e a mulher, de 69, foram socorridos por uma equipe de resgate da Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia.
De acordo com a concessionária, uma faixa da BR 101 precisou ser interditada durante o atendimento às vítimas. Aplicativos de mobilidade não indicavam congestionamento significativo na região até o momento.
A ocorrência segue em andamento e o texto será atualizado assim que novas informações forem divulgadas.