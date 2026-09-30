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Altura de Samambaia

Idosos ficam feridos após carro capotar na BR 101, em Guarapari

Publicado em

30 set 2026 às 14:40

Um casal ficou ferido após um carro capotar no canteiro central da BR 101, nesta quarta-feira (30). O acidente ocorreu no km 337,7, na altura da localidade de Samambaia, em Guarapari


Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o homem, de 67 anos, e a mulher, de 69, foram socorridos por uma equipe de resgate da Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia.

Idoso sendo socorrido por equipe de resgate
Idoso sendo socorrido por equipe de resgate Daniel Marçal

De acordo com a concessionária, uma faixa da BR 101 precisou ser interditada durante o atendimento às vítimas. Aplicativos de mobilidade não indicavam congestionamento significativo na região até o momento.


A ocorrência segue em andamento e o texto será atualizado assim que novas informações forem divulgadas.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Violência doméstica

Homem é preso em MG suspeito de esfaquear companheira em Ibatiba, no ES

Publicado em 30/09/2026 às 14:02

Um homem de 41 anos foi preso em Martins Soares, em Minas Gerais, suspeito de agredir a companheira com uma faca em Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na tarde de segunda-feira (28), e o suspeito foi localizado na terça-feira (29).


De acordo com a PM, a equipe foi acionada após a vítima, de 40 anos, dar entrada no Hospital Municipal de Ibatiba com ferimentos. Aos policiais, ela relatou que, durante uma discussão, o companheiro teria usado uma faca para agredi-la, atingindo o braço e o antebraço. A mulher recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.


Após a polícia receber informações de que o suspeito havia deixado o Espírito Santo em uma caminhonete, a PMES acionou a Polícia Militar de Minas Gerais para dar continuidade às buscas. O veículo foi localizado no centro de Martins Soares, e o homem foi preso.


O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, ele foi ouvido por meio da Central Estadual do Plantão Digital, e a autoridade policial determinou a prisão em flagrante por lesão corporal cometida contra mulher. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

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Saúde

Grupo abandona carro e foge após atropelar mulher e atingir veículo em Aracruz

Violência doméstica, relacionamento abusivo, lei maria da penha, assédio,

O STF acerta ao ampliar a proteção das mulheres contra a violência de gênero

Imagem de destaque

Ex-namorado agride mulher e esfaqueia motorista que deu carona para ela em Muqui

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente

Grupo abandona carro e foge após atropelar mulher e atingir veículo em Aracruz

Publicado em 30/09/2026 às 11:22

Um grupo fugiu após um Fox atropelar uma mulher e atingir um Gol estacionado na noite desta terça-feira (29), no bairro Bela Vista, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo testemunhas relataram à Polícia Militar, cinco pessoas estavam no Fox.


Ainda de acordo com os relatos, após atropelar a mulher, o Fox atingiu a roda traseira do Gol e, em seguida, capotou. Os ocupantes fugiram do local.


Segundo a Polícia Militar, a mulher sofreu um possível traumatismo cranioencefálico grave. Ela foi socorrida desacordada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital São Camilo. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.


Durante a remoção do Fox, a PM informou que encontrou e apreendeu dois celulares. Os aparelhos foram entregues na delegacia da cidade. O Gol ficou danificado na parte traseira direita, incluindo a roda, o para-choque traseiro, a caixa de roda e o pneu.


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e aguarda retorno.                    .
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Jardim Carapina

Açougueiro é baleado ao chegar para trabalhar na Serra

Publicado em 30/09/2026 às 11:06
Açougueiro é baleado ao chegar para trabalhar na Serra
Açougueiro é baleado ao chegar para trabalhar na Serra Diony Silva

Um açougueiro de 36 anos foi baleado na manhã desta quarta-feira (30), no bairro Jardim Carapina, na Serra. O homem foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves.


Conforme apuração da TV Gazeta, a vítima chegou ao trabalho por volta das 6h, mais cedo do que costumava chegar. O dono do estabelecimento não soube informar o motivo da mudança de horário.


Testemunhas contaram que um carro branco parou em frente ao local. Uma pessoa chamou o açougueiro pelo nome e, em seguida, foram efetuados os disparos. O atirador fugiu logo depois. A vítima trabalha na empresa há quase sete anos.


Quando os policiais chegaram ao local, perceberam que o celular do açougueiro havia desaparecido. A família aguarda a investigação para esclarecer o que motivou o ataque.


A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.


* Com informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta. 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Trânsito

Venezuelano morre ao ser arremessado da carroceria de picape em Aracruz

Publicado em 30/09/2026 às 10:51
Emerson Ubencio Almeida Vilera, de 36 anos, estava na carroceria quando a picape capotou em Aracruz Crédito: Acervo pessoal | Leitor - A Gazeta

Um homem de 36 anos morreu após ser arremessado da carroceria de uma Fiat Strada durante um capotamento na manhã desta quarta-feira (30), próximo à entrada da Estrada das Carretas, na zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Emerson Ubencio Almeida Vilera, natural da Venezuela.


De acordo com a PM, na caminhonete estavam o motorista, o passageiro e Emerson. O veículo estaria em alta velocidade e o motorista teria perdido o controle da direção ao fazer uma curva, provocando o capotamento. Com o impacto, Emerson foi arremessado da carroceria. O motorista fugiu do local após o acidente. 


O passageiro recebeu os primeiros socorros e foi levado a uma unidade hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). O corpo de Emerson foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o motorista foi identificado e localizado e sobre a investigação do caso, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Outubro Rosa

Vila Velha realiza mutirão de exames de ultrassonografia

Publicado em 30/09/2026 às 10:26
Mulher realizando ultrassonografia Freepik/Reprodução

A Prefeitura de Vila Velha vai realizar cerca de mil exames de imagem ao longo de outubro para pacientes da rede municipal de saúde. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, contempla exames de ultrassonografia mamária, transvaginal, de abdômen total e do aparelho urinário. 


Os atendimentos serão realizados das 7h às 16h, na clínica Multimagem, em Vitória, nos dias 3, 17 e 24 de outubro.As vagas são destinadas exclusivamente a usuários já encaminhados e agendados pelas Unidades de Saúde do município


Os pacientes estão sendo contatados pelas equipes da rede municipal para receber informações sobre data, horário e orientações para a realização dos exames. Por isso, não é necessário procurar diretamente a clínica para solicitar agendamento.

Demais atendimentos

Também integra a programação de saúde do município a unidade móvel do programa Agora Tem Especialistas, que está em Vila Velha desde 3 de setembro. Eles oferecem exames gratuitos de ultrassonografia e tomografia computadorizada e permanecem em funcionamento até 17 de outubro. A iniciativa é realizada em parceria entre a Prefeitura de Vila Velha, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).


Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira

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Analu Fagundes

Residente / [email protected]
Analu Fagundes
Transtornos

Caminhão atinge dois postes e igreja e interdita rua em Vargem Alta

Publicado em 30/09/2026 às 10:13
Caminhão atinge poste e interdita rua em Vargem Alta
Caminhão atinge poste e interdita rua em Vargem Alta Matheus Passos

Um caminhão atingiu dois postes e a parede de uma igreja evangélica na manhã desta quarta-feira (30), por volta das 6h40, na comunidade de Prosperidade, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. Com a queda dos postes, a Rua Cícero do Carmo Batista ficou interditada.


Segundo informações apuradas no local pelo repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, o caminhão descia a serra em direção a Prosperidade quando o motorista teria perdido o controle da direção. O veículo atingiu os postes, a igreja e só parou no quintal de uma moradora.

De acordo com o relato do motorista a uma pessoa para quem a empresa prestaria serviço, o caminhão seguia por uma descida quando teria perdido o freio e ficado desgovernado. Com o impacto, o motorista foi arremessado para fora do veículo.


O motorista, de 32 anos, ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a Polícia Militar, ele sofreu uma fratura no ombro e foi levado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. A empresa responsável pelo caminhão informou que ele sofreu outros ferimentos e recebeu a visita da filha no hospital.


A empresa informou ainda que está prestando assistência às famílias afetadas e às demais pessoas atingidas pelo acidente.

 

A EDP informou que equipes trabalham para substituir os postes atingidos e normalizar o fornecimento de energia. Por segurança, os clientes do entorno ficariam com o serviço  interrompido até a conclusão dos trabalhos. A PM informou que a via permaneceria interditada até o atendimento ser finalizado.


A Defesa Civil de Vargem Alta esteve no local para verificar possíveis danos ou riscos à estrutura da residência atingida. Inicialmente, nenhum comprometimento estrutural foi identificado. Segundo o órgão, um relatório detalhado sobre as condições de risco será elaborado e entregue ao proprietário, e uma nova análise será feita posteriormente.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Loteria

Aposta feita em Castelo ganha R$ 24 mil na quina da Mega-Sena

Publicado em 30/09/2026 às 09:41

Um aposta feita em Castelo, no Sul do Espírito Santo, ganhou R$ 24 mil na quina da Mega-Sena. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso realizado na terça-feira (29). Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 75 milhões para o próximo sorteio.


Os números sorteados foram: 04 - 10 - 20 - 25 - 27 - 48.


Outras 81 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber  R$ 24.039,44 cada.


4.467 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 727,39 cada.


Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (1º), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.


A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Acidente

Caminhão derruba poste e deixa moradores sem energia em Linhares

Publicado em 29/09/2026 às 20:41
Acidente ocorreu na Rua Cecília Meireles, no bairro São José.
Acidente ocorreu na Rua Cecília Meireles, no bairro São José. Leitor A Gazeta

Um caminhão bateu em um poste e o derrubou a estrutura no bairro São José, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (29). Segundo a EDP, responsável pela distribuição de energia no município, uma equipe atua na substituição do poste e, durante a execução do serviço, moradores da região estão sem energia.

 

A reportagem procurou a Polícia Militar para obter mais informações sobre a colisão e o estado de saúde do motorista. A corporação respondeu que a ocorrência ainda está em andamento e outras informações não foram divulgadas até o momento.

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Ana Muniz

Residente em Jornalismo / [email protected]
Ana Muniz
Trânsito

Acidente entre moto e caminhão deixa duas pessoas feridas em Cachoeiro

Publicado em 29/09/2026 às 18:27
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Crédito:  Redes sociais

Um motociclista ficou gravemente ferido após bater de frente com um caminhão no início da tarde desta terça-feira (29), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito SantoUm passageiro que estava na moto também ficou ferido.


Segundo a Polícia Militar, a motocicleta era ocupada por duas pessoas e estava sem placa de identificação. Testemunhas disseram aos policiais que o condutor teria olhado para trás para cumprimentar uma pessoa que passava pela rua. Nesse momento, ele perdeu o controle da moto, invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão.


O motociclista ficou gravemente ferido e foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O passageiro teve uma lesão no ombro e ficou em observação médica.

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Despedida

Vítimas de acidente com ônibus em Ibatiba são veladas em Minas Gerais

Publicado em 29/09/2026 às 18:23
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Vítimas de acidente na BR-262, em Ibatiba, serão sepultadas a partir desta terça-feira (29) em BH e região Crédito: Policia Civil 

As vítimas que morreram no acidente na BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó, serão veladas e sepultadas em Belo Horizonte e na Região Metropolitana mineira a partir desta terça-feira (29).


Douglas Rodrigues de Souza Gonçalves, motorista do ônibus e natural de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, será velado na funerária Dom Bosco, no bairro Lagoinha, em Belo Horizonte. O sepultamento está marcado para às 16h30, no Cemitério da Glória, em Contagem.


Maria Aparecida Martins Barbosa, uma das passageiras do ônibus, será velada e sepultada em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (30). O velório começa às 10h30, e o sepultamento está marcado para às 13h30, no Cemitério Municipal de Betim.


Vera Lúcia de Andrade, outra passageira do ônibus, será velada no Cemitério da Paz, em Belo Horizonte, a partir das 10h desta quarta-feira (30). O sepultamento está marcado para às 14h.

O acidente

O grave acidente envolvendo um ônibus de excursão matou três pessoas e deixou outras 45 feridas na BR 262, em Ibatiba, Região do Caparaó, na noite de domingo (27). O motorista do veículo está entre os mortos.


O coletivo, de Contagem, em Minas Gerais, que voltava de Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, quando tombou no km 151 da rodovia, em um trecho conhecido como Curva da Ferradura.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes

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