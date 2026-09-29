Quatro vítimas de acidente com ônibus em Ibatiba seguem internadas no ES

Quatro vítimas do acidente em Ibatiba, que deixou três mortos no último domingo (27), permanecem internadas no Espírito Santo. Destas, três estão em unidades hospitalares na Grande Vitória e uma em Cachoeiro de Itapemirim.





Segundo as atualizações divulgadas nesta terça-feira (29) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), três pacientes seguem em hospitais da rede estadual: dois no Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, em Vitória, e um no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.





Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Ibatiba informou que não há mais vítimas internadas no hospital do município. Segundo a pasta, os pacientes que estavam na unidade receberam alta e foram encaminhados para Belo Horizonte. Em Iúna, também não há vítimas do acidente internadas, segundo a secretaria municipal.





Já na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, quatro pessoas foram atendidas após o acidente até a noite de segunda-feira (28). Duas já haviam recebido alta, uma tinha previsão de alta para a tarde desta terça-feira (29) e outra permanecia internada na enfermaria.