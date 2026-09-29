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Sobreviventes

Quatro vítimas de acidente com ônibus em Ibatiba seguem internadas no ES

Publicado em

29 set 2026 às 16:47

Quatro vítimas do acidente em Ibatiba, que deixou três mortos no último domingo (27), permanecem internadas no Espírito Santo. Destas, três estão em unidades hospitalares na Grande Vitória e uma em Cachoeiro de Itapemirim.


Segundo as atualizações divulgadas nesta terça-feira (29) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), três pacientes seguem em  hospitais da rede estadual: dois no Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas, em Vitória, e um no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.


Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Ibatiba informou que não há mais vítimas internadas no hospital do município. Segundo a pasta, os pacientes que estavam na unidade receberam alta e foram encaminhados para Belo Horizonte. Em Iúna, também não há vítimas do acidente internadas, segundo a secretaria municipal.


Já na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, quatro pessoas foram atendidas após o acidente até a noite de segunda-feira (28). Duas já haviam recebido alta, uma tinha previsão de alta para a tarde desta terça-feira (29) e outra permanecia internada na enfermaria.

O acidente

O grave acidente envolvendo um ônibus de excursão matou três pessoas e deixou outras 45 feridas na BR 262, em Ibatiba, Região do Caparaó, na noite de domingo (27). O motorista do veículo está entre os mortos.


O coletivo, de Contagem, em Minas Gerais, que voltava de Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, quando tombou no km 151 da rodovia, em um trecho conhecido como "Curva da Ferradura".

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Na Grande Vitória

Transcol e Aquaviário serão gratuitos neste domingo de eleições

Publicado em 29/09/2026 às 12:20
Ônibus do Sistema Transcol
Divulgação | GVBus

Os eleitores que forem às urnas neste domingo (4) poderão utilizar o Sistema Transcol e Aquaviário gratuitamente em toda a Grande VitóriaAlém da isenção da tarifa, o transporte público contará com uma operação especial, com reforço na frota e monitoramento em tempo real para atender ao fluxo de passageiros ao longo do dia.


A gratuidade atende à Lei Estadual nº 11.748/2022 para facilitar o deslocamento da população até os locais de votação. Esta será a terceira eleição consecutiva em que o benefício é concedido no Espírito Santo.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Homicídio

Servidor de Pancas morre após acidente com carro atingido por tiros na ES 341

Publicado em 29/09/2026 às 11:07
o veículo foi encontrado parcialmente suspenso em um barranco e tinha perfurações de tiros na porta do lado do motorista.
Vinicius Valério Brandão era servidor público da Prefeitura de Pancas, onde atuou por 11 anos como motorista efetivo. Divulgação | Prefeitura de Pancas

Um homem identificado como Vinicius Valério Brandão, de 50 anos, morreu após se envolver em um acidente de carro na ES 341, nas proximidades do Córrego Paranazinho, na zona rural de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (28). Segundo a Polícia Militar, o veículo foi encontrado parcialmente suspenso em um barranco e tinha perfurações de tiros na porta do lado do motorista.


O motorista foi retirado do carro e socorrido ainda com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas morreu durante o trajeto até o Hospital de Pancas. A PM não informou se ele foi atingido pelos disparos ou se a morte teve relação com o impacto do acidente.


Vinicius era servidor efetivo da Prefeitura de Pancas e trabalhou por 11 anos como motorista. Em nota, a administração municipal lamentou a morte e destacou os serviços prestados pelo servidor ao longo do período em que atuou no órgão.


Polícia Civil informou que o caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Delegacia de Pancas. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Clima

ES recebe novo alerta de tempestade e granizo para 28 cidades; veja quais

Publicado em 29/09/2026 às 10:35

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestade e queda de granizo para 28 cidades do Espírito Santo nesta terça-feira (29). O aviso é válido até as 23h59 e prevê chuva de até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. Confira os municípios sob alerta:


  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivácqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço
  11. Dores do Rio Preto
  12. Guaçuí
  13. Ibitirama
  14. Iconha
  15. Irupi
  16. Itapemirim
  17. Iúna
  18. Jerônimo Monteiro
  19. Marataízes
  20. Mimoso do Sul
  21. Muniz Freire
  22. Muqui
  23. Piúma
  24. Presidente Kennedy
  25. Rio Novo do Sul
  26. São José do Calçado
  27. Vargem Alta
  28. Venda Nova do Imigrante


Além do alerta do Inmet, a Marinha do Brasil emitiu um aviso sobre a aproximação de uma frente fria que poderá afetar a faixa litorânea do Estado entre a tarde desta terça-feira e a noite de quarta-feira (30). São previstos ventos de até 60 km/h.

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Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no litoral do ES

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Crime

Idoso é assassinado a tiros dentro de casa na Serra

Publicado em 29/09/2026 às 10:24

Um homem de 67 anos, identificado como Jorge Luiz Ribeiro, foi morto a tiros dentro de casa, no bairro Vista da Serra I, na Serra, na segunda-feira (28). A vítima foi atingida no rosto, no tórax e na região dorsal. 


Segundo a Polícia Militar, uma familiar contou que, por volta das 14h30, ouviu barulhos no primeiro andar da residência, onde Jorge morava. Ela não desconfiou de que algo pudesse ter acontecido porque o idoso costumava realizar serviços de marcenaria no local, e os ruídos eram comuns.


Por volta das 17h, a parente foi até a casa e encontrou Jorge caído de bruços no chão da sala. Havia marcas de sangue no piso. 


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até a última atualização desta mat[eria, nenhum suspeito havia sido preso.

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PM apreende armas, mais de 1,2 mil munições e drogas no Morro da Garrafa, em Vitória

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Frente fria

Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no litoral do ES

Publicado em 29/09/2026 às 09:29

A Marinha do Brasil emitiu um alerta na segunda-feira (28) para a aproximação de uma frente fria que poderá afetar a faixa litorânea do Espírito Santo entre a tarde desta terça-feira (29) e a noite de quarta-feira (30). 


Segundo o aviso, são esperados ventos de direção Nordeste, com intensidade de até 60 km/h e deve atingir entre Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e Vitória (ES). 


A Marinha orienta os navegantes a consultarem as informações meteorológicas antes de sair ao mar.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Trânsito

Vitória suspende ciclofaixas e ruas de lazer no domingo (4) por causa das eleições

Publicado em 29/09/2026 às 09:20
Rua de Lazer terá horário reduzido neste domingo por conta do segundo dia de provas do Enem
Rua de Lazer e ciclofaixas não vão funcionar no próximo domingo (4)  Divulgação/Prefeitura de Vitória


Vitória suspendeu as tradicionais Ruas de Lazer de Camburi e do Centro, assim como as ciclofaixas, no próximo domingo (4).  O objetivo é dar vazão ao maior fluxo de veículos aos locais de votação durante as Eleições 2026.


Com a medida, a prefeitura não irá bloquear a Avenida Dante Michelini, que margeia a orla de Camburi nos bairros Jardim da Penha, Mata da Praia e Jardim Camburi. Também não haverá interdição na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Avenida Beira-Mar), no Centro, onde também costuma ser montado o espaço para a prática de esporte e lazer durante os domingos e feriados.  


A medida visa garantir uma boa movimentação de urnas eletrônicas, eleitores, mesários e demais colaboradores. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Material apreendido

PM encontra submetralhadora, 1,2 mil munições e drogas em Vitória

Publicado em 29/09/2026 às 08:27
PM apreende armas, mais de 1,2 mil munições e drogas no Morro da Garrafa, em Vitória
PM apreende armas, mais de 1,2 mil munições e drogas no Morro da Garrafa, em Vitória Divulgação/PM

Armas de fogo, mais de 1,2 mil munições, drogas, rádios comunicadores e outros materiais foram apreendidos durante uma ação realizada pela PM nesta segunda (28), no bairro Santa Helena, região do Morro da Garrafa, em Vitória.


Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi conduzida por equipes da Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado (CIOE), que realizavam patrulhamento na região. Os materiais foram encontrados em diferentes pontos do bairro.


Entre os armamentos apreendidos estão uma pistola Taurus TH9 calibre 9 mm, uma submetralhadora calibre 9 mm e uma espingarda semiautomática calibre 12 com carregador tipo caracol. Também foram recolhidas 1.270 munições, sendo 820 de calibre 9 mm, 450 de calibre 5,56 mm, além de nove munições calibre 12.


As equipes apreenderam ainda 1,166 kg de cocaína, 839 gramas de crack, 156 pinos de cocaína, 210 pinos de crack, oito pedaços de maconha e sete buchas de haxixe.


Também foram encontrados quatro rádios comunicadores, quatro aparelhos celulares e R$ 496,30 em dinheiro.


Ainda segundo a PM, não houve detidos durante a ocorrência. Todo o material apreendido foi encaminhado para os procedimentos cabíveis.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
ES-341

Incêndio atinge área próxima ao Parque de Exposições de Pancas

Publicado em 28/09/2026 às 20:55

Um incêndio atingiu uma área próxima ao Parque de Exposições de Pancas, na ES-341, no Noroeste capixaba, na noite desta segunda-feira (28). Ainda não há informações sobre a causa, nem a extensão das chamas.


Detalhes sobre a ocorrência foram solicitados ao Corpo de Bombeiros e às Polícias Civil e Militar. Até a publicação deste texto, as corporações ainda não haviam se manifestado.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Estradas

BR 262 é interditada para remoção de ônibus envolvido em tragédia no ES

Publicado em 28/09/2026 às 17:20

A BR 262 foi totalmente interditada na tarde desta segunda-feira (28) para a remoção do ônibus que se envolveu em um acidente que matou três pessoas e deixou 45 feridas em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a operação de retirada do veículo foi finalizada às 14h30. O ônibus foi encaminhado para um pátio indicado pela empresa responsável pelo veículo.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Trânsito

Placa "Livre à Direita" promete melhorar acesso à Leste-Oeste em Cariacica

Publicado em 28/09/2026 às 13:59
Alteração em semáforo facilita acesso à Rodovia Leste Oeste Prefeitura de Cariacica

Os motoristas que trafegam pela Avenida Mário Gurgel, na altura do bairro São Francisco, em Cariacica, devem ficar atentos a uma mudança no fluxo viário ao lado do Supermercado Perim. A partir desta segunda-feira (28), a conversão à direita para quem vai acessar a Rodovia Leste-Oeste passa a ser livre, mesmo quando o semáforo estiver fechado para os veículos que seguem direto pela avenida.


Para alertar os motoristas sobre a mudança, foi colocada uma faixa com os dizeres "Livre à Direita. Prioridade Pedestre" no local. A medida visa reduzir a retenção de veículos na região e dar mais fluidez ao tráfego de grande porte, como ônibus e caminhões, que têm como destino a Leste-Oeste ou o Terminal de Campo Grande.


Quem pretende continuar a viagem reto pela Avenida Mário Gurgel deve manter o respeito normal à sinalização luminosa do semáforo.

Atenção para os pedestres

A alteração também exige nova rotina para quem atravessa a via a pé. A travessia de pedestres passou a ser controlada por botoeiras. Para que o sinal fique vermelho para os veículos e a travessia seja liberada com segurança, o pedestre precisará acionar manualmente o dispositivo instalado no local.


Mesmo com a conversão livre para os veículos, a legislação prevê que a preferência de passagem continua sendo dos pedestres. Agentes de Trânsito do município foram destacados para a região nos primeiros dias de adaptação a fim de orientar condutores e pedestres sobre o novo funcionamento.


*Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira e edição de texto de Wanessa Scardua.

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Analu Fagundes

Residente / [email protected]
Analu Fagundes

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