PM encontra submetralhadora, 1,2 mil munições e drogas em Vitória

Armas de fogo, mais de 1,2 mil munições, drogas, rádios comunicadores e outros materiais foram apreendidos durante uma ação realizada pela PM nesta segunda (28), no bairro Santa Helena, região do Morro da Garrafa, em Vitória.





Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi conduzida por equipes da Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado (CIOE), que realizavam patrulhamento na região. Os materiais foram encontrados em diferentes pontos do bairro.





Entre os armamentos apreendidos estão uma pistola Taurus TH9 calibre 9 mm, uma submetralhadora calibre 9 mm e uma espingarda semiautomática calibre 12 com carregador tipo caracol. Também foram recolhidas 1.270 munições, sendo 820 de calibre 9 mm, 450 de calibre 5,56 mm, além de nove munições calibre 12.





As equipes apreenderam ainda 1,166 kg de cocaína, 839 gramas de crack, 156 pinos de cocaína, 210 pinos de crack, oito pedaços de maconha e sete buchas de haxixe.





Também foram encontrados quatro rádios comunicadores, quatro aparelhos celulares e R$ 496,30 em dinheiro.





Ainda segundo a PM, não houve detidos durante a ocorrência. Todo o material apreendido foi encaminhado para os procedimentos cabíveis.