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Material apreendido

PM encontra submetralhadora, 1,2 mil munições e drogas em Vitória

Publicado em

29 set 2026 às 08:27
PM apreende armas, mais de 1,2 mil munições e drogas no Morro da Garrafa, em Vitória
PM apreende armas, mais de 1,2 mil munições e drogas no Morro da Garrafa, em Vitória Divulgação/PM

Armas de fogo, mais de 1,2 mil munições, drogas, rádios comunicadores e outros materiais foram apreendidos durante uma ação realizada pela PM nesta segunda (28), no bairro Santa Helena, região do Morro da Garrafa, em Vitória.


Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi conduzida por equipes da Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado (CIOE), que realizavam patrulhamento na região. Os materiais foram encontrados em diferentes pontos do bairro.


Entre os armamentos apreendidos estão uma pistola Taurus TH9 calibre 9 mm, uma submetralhadora calibre 9 mm e uma espingarda semiautomática calibre 12 com carregador tipo caracol. Também foram recolhidas 1.270 munições, sendo 820 de calibre 9 mm, 450 de calibre 5,56 mm, além de nove munições calibre 12.


As equipes apreenderam ainda 1,166 kg de cocaína, 839 gramas de crack, 156 pinos de cocaína, 210 pinos de crack, oito pedaços de maconha e sete buchas de haxixe.


Também foram encontrados quatro rádios comunicadores, quatro aparelhos celulares e R$ 496,30 em dinheiro.


Ainda segundo a PM, não houve detidos durante a ocorrência. Todo o material apreendido foi encaminhado para os procedimentos cabíveis.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Frente fria

Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no litoral do ES

Publicado em 29/09/2026 às 09:29

A Marinha do Brasil emitiu um alerta na segunda-feira (28) para a aproximação de uma frente fria que poderá afetar a faixa litorânea do Espírito Santo entre a tarde desta terça-feira (29) e a noite de quarta-feira (30). 


Segundo o aviso, são esperados ventos de direção Nordeste, com intensidade de até 60 km/h e deve atingir entre Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e Vitória (ES). 


A Marinha orienta os navegantes a consultarem as informações meteorológicas antes de sair ao mar.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Trânsito

Vitória suspende ciclofaixas e ruas de lazer no domingo (4) por causa das eleições

Publicado em 29/09/2026 às 09:20
Rua de Lazer terá horário reduzido neste domingo por conta do segundo dia de provas do Enem
Rua de Lazer e ciclofaixas não vão funcionar no próximo domingo (4)  Divulgação/Prefeitura de Vitória


Vitória suspendeu as tradicionais Ruas de Lazer de Camburi e do Centro, assim como as ciclofaixas, no próximo domingo (4).  O objetivo é dar vazão ao maior fluxo de veículos aos locais de votação durante as Eleições 2026.


Com a medida, a prefeitura não irá bloquear a Avenida Dante Michelini, que margeia a orla de Camburi nos bairros Jardim da Penha, Mata da Praia e Jardim Camburi. Também não haverá interdição na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Avenida Beira-Mar), no Centro, onde também costuma ser montado o espaço para a prática de esporte e lazer durante os domingos e feriados.  


A medida visa garantir uma boa movimentação de urnas eletrônicas, eleitores, mesários e demais colaboradores. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
ES-341

Incêndio atinge área próxima ao Parque de Exposições de Pancas

Publicado em 28/09/2026 às 20:55

Um incêndio atingiu uma área próxima ao Parque de Exposições de Pancas, na ES-341, no Noroeste capixaba, na noite desta segunda-feira (28). Ainda não há informações sobre a causa, nem a extensão das chamas.


Detalhes sobre a ocorrência foram solicitados ao Corpo de Bombeiros e às Polícias Civil e Militar. Até a publicação deste texto, as corporações ainda não haviam se manifestado.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Estradas

BR 262 é interditada para remoção de ônibus envolvido em tragédia no ES

Publicado em 28/09/2026 às 17:20

A BR 262 foi totalmente interditada na tarde desta segunda-feira (28) para a remoção do ônibus que se envolveu em um acidente que matou três pessoas e deixou 45 feridas em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a operação de retirada do veículo foi finalizada às 14h30. O ônibus foi encaminhado para um pátio indicado pela empresa responsável pelo veículo.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Trânsito

Placa "Livre à Direita" promete melhorar acesso à Leste-Oeste em Cariacica

Publicado em 28/09/2026 às 13:59
Alteração em semáforo facilita acesso à Rodovia Leste Oeste Prefeitura de Cariacica

Os motoristas que trafegam pela Avenida Mário Gurgel, na altura do bairro São Francisco, em Cariacica, devem ficar atentos a uma mudança no fluxo viário ao lado do Supermercado Perim. A partir desta segunda-feira (28), a conversão à direita para quem vai acessar a Rodovia Leste-Oeste passa a ser livre, mesmo quando o semáforo estiver fechado para os veículos que seguem direto pela avenida.


Para alertar os motoristas sobre a mudança, foi colocada uma faixa com os dizeres "Livre à Direita. Prioridade Pedestre" no local. A medida visa reduzir a retenção de veículos na região e dar mais fluidez ao tráfego de grande porte, como ônibus e caminhões, que têm como destino a Leste-Oeste ou o Terminal de Campo Grande.


Quem pretende continuar a viagem reto pela Avenida Mário Gurgel deve manter o respeito normal à sinalização luminosa do semáforo.

Atenção para os pedestres

A alteração também exige nova rotina para quem atravessa a via a pé. A travessia de pedestres passou a ser controlada por botoeiras. Para que o sinal fique vermelho para os veículos e a travessia seja liberada com segurança, o pedestre precisará acionar manualmente o dispositivo instalado no local.


Mesmo com a conversão livre para os veículos, a legislação prevê que a preferência de passagem continua sendo dos pedestres. Agentes de Trânsito do município foram destacados para a região nos primeiros dias de adaptação a fim de orientar condutores e pedestres sobre o novo funcionamento.


*Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira e edição de texto de Wanessa Scardua.

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Analu Fagundes

Residente / [email protected]
Analu Fagundes
Tentativa de feminicídio

Jovem é esfaqueada durante briga com namorado em São Mateus; homem é preso

Publicado em 28/09/2026 às 13:23

Uma jovem de 21 anos foi esfaqueada durante uma briga com o namorado, de 38, no bairro Morada do Ribeirão, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (27). Segundo a Polícia Militar, o homem foi preso em flagrante.


O homem relatou à PM que estava em um bar com a jovem e que, após ela discutir com outra mulher, os dois deixaram o local e seguiram para casa de carro. Ainda segundo o relato dele, durante o trajeto, a mulher teria puxado o volante do veículo, que era conduzido por ele, provocando uma colisão.


De acordo com o suspeito, a jovem desceu do carro bastante alterada e, após ele perder o controle emocional, pegou uma faca que estava no veículo e a atingiu. O homem foi encontrado no local, detido em flagrante e conduzido para a delegacia.


Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio qualificado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Estradas

Caminhão de cerveja tomba no mesmo trecho de tragédia com ônibus no ES

Publicado em 28/09/2026 às 12:46
Caminhão de cerveja tomba em trecho onde acidente com ônibus matou 3 na BR 262
Caminhão carregado de cerveja tomba na BR 262 Crédito: Matheus Passos

Um caminhão carregado de cerveja tombou na manhã desta segunda-feira (28), no mesmo ponto da BR 262 onde um ônibus de excursão sofreu um acidente 13 horas antes, em Ibatiba, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. O acidente com o ônibus deixou três mortos e 45 feridos na noite de domingo (27).


Um caminhão-guincho estava no local para rebocar o ônibus quando, a alguns metros dali, o caminhão de cerveja também tombou. De acordo com o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, o motorista e outro homem estavam no veículo, mas não se feriram.


Segundo a PRF, o local é conhecido como Curva da Ferradura e possui muitos registros de acidentes envolvendo caminhões e carretas.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Fraturou a perna

Mulher fica ferida após carro capotar na Rodovia do Sol, em Guarapari

Publicado em 28/09/2026 às 11:52
Acidente na Rodovia do Sol, em Guarapari
Acidente na Rodovia do Sol, em Guarapari Leitor A Gazeta

Uma mulher de 42 anos ficou ferida após o carro em que estava capotar na manhã desta segunda-feira (28), na Rodovia do Sol, na região de Lameirão, em Guarapari. A vítima sofreu uma fratura na perna.


Segundo a Polícia Militar, a mulher foi socorrida por uma equipe da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.


Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado de saúde da vítima.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Violência

Dois são presos com pistola, drogas e munições em operação em Jaguaré

Publicado em 28/09/2026 às 11:05
Operação aconteceu no Córrego da Cerejeira, zona rural do município
Segundo a Polícia Civil, a ação cumpriu mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação sobre o tráfico de drogas na região Divulgação PCES | Montagem A Gazeta

Dois homens foram presos durante uma operação das forças de segurança contra o tráfico de drogas na zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (28). Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos uma pistola, grande quantidade de munições, drogas, dinheiro em espécie, um carro e uma motocicleta.


Segundo a Polícia Civil, havia mandados judiciais contra os dois homens presos, expedidos pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré. A operação foi realizada após um trabalho de inteligência que permitiu identificar e monitorar pessoas investigadas por envolvimento com o tráfico de drogas na região.


O principal alvo da investigação, no entanto, não foi localizado. Segundo o delegado Erick Esteves, titular da Delegacia de Jaguaré, ele é apontado pela corporação como um dos principais nomes da atuação do tráfico nas regiões Norte e Noroeste do Estado. As equipes continuam as buscas para localizá-lo.


A operação reúne as polícias Civil, Militar e Penal, além do Grupamento de Busca e Recaptura (Recap), e ainda está em andamento. Ao todo, quatro mandados de busca e apreensão foram expedidos, sendo que dois ainda estão pendentes de cumprimento. Os materiais apreendidos serão contabilizados e encaminhados para perícia. A investigação continua para reunir elementos que possam subsidiar o inquérito policial.

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As drogas estavam dentro de sacolas em uma área de mata

PM apreende mais de mil pinos de cocaína e pedras de crack em mata em Jaguaré

As equipes cumpriram 11 mandados judiciais de busca e apreensão, prisão e internação expedidos contra investigados ligados a uma facção que atua na região.

Operação contra tráfico e ataque a comércio de PM prende 5 em Jaguaré

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Tráfico

Guarda Municipal apreende mais de 20 kg de cocaína em área de mata em Cariacica

Publicado em 28/09/2026 às 10:50
GOC apreende mais de 21 quilos de cocaína e outros entorpecentes Guarda Municipal de Cariacica

Mais de 21 quilos de cocaína foram apreendidos no domingo (27)  em uma área de mata no bairro Itaquari, em Cariacica. A ação foi feita pelo Grupamento de Operações com Cães (GOC) da Guarda Municipal de Cariacica.


Segundo a Guarda, a equipe foi acionada pela Polícia Militar após receber informações de que traficantes estariam escondendo drogas na região. Na ação, que contou com cães farejadores da corporação, foram recolhidos a cocaína e outros materiais ilícitos.  

Ao todo, foram apreendidos 21,2 quilos de cocaína, 4.500 pinos da mesma droga, 21 tabletes e 79 buchas de maconha, 221 pedras de crack, 17 unidades de skank, cinco frascos de lidocaína e dez frascos de fentanil. Ninguém foi conduzido durante a ocorrência. 

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Cláudio Victor, destacou a importância da atuação conjunta da Guarda Municipal com as demais forças de segurança e o uso dos cães de faro na localização de entorpecentes escondidos em áreas de difícil acesso. 

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Analu Fagundes

Residente / [email protected]
Analu Fagundes

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