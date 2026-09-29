Como a decisão judicial é construída?

Vejam só: para o estudante que conseguiu aprovação em concurso da Magistratura (concurso para Juiz de Direito), perceber a importância da prática jurídica e todas as suas nuances e dificuldades faz sentido só quando inicia sua profissão? Parece-nos que perceber que a realidade é diferente da que é contada em sala de aula (em reprodução de aulas no estilo da “educação bancária”, de que Paulo Freire critica) se torna angustiante nessa nova fase.





Esse aluno aprovado agora se torna uma pessoa importante dentro da estrutura organizacional do Estado. E ele quer ser importante para a sociedade. Mas como julgar as demandas de forma imparcial, célere e fundamentadas quando, concorrendo com isso (e contra isso), há centenas de processos conclusos para sentença, quando os funcionários são escassos, quando a estrutura é precária, quando os assuntos levados à apreciação são complexos e controversos, quando há problemas familiares em casa e problemas internos com outros profissionais no ambiente de trabalho, quando há audiências diariamente e com atrasos frequentes, quando há normas que permitem utilizar de uma margem de discricionariedade, com utilização de sua própria moral e preferências pessoais, em certos casos que a sociedade clama por “justiça” ou outros casos?





Como preparar um camin ho para que a decisão judicial se torne uma realidade em que a insatisfação das partes seja diminuída e que haja limites à interpretação jurídica promovida pelo magistrado (com redução dos espaços da discricionariedade judicial), sendo concomitantemente uma decisão legítima e coerente, mesmo que não seja “a melhor”?





Essa decisão, produzida no decorrer de qualquer processo judicial ou ao seu final, deverá ser cumprida. Não importa se foi uma decisão ativista/discricionária, ou que contém equívocos de qualquer natureza. É preciso respeitar e cumprir a decisão judicial, mesmo que equivocada. Em outras palavras, ainda que equivocadas, as decisões finais são obrigatórias, devem ser cumpridas pelas partes.





Por isso, é importante bem compreender e analisar mais a fundo o caminho que o intérprete percorreu até chegar a esta decisão judicial (principalmente se for uma decisão final, como a sentença), na primeira ou na segunda instância. Por exemplo, se for refletido acerca de elementos jurídicos, pode-se indagar: as partes foram ouvidas (direito ao contraditório)? Houve espaço para uma tentativa efetiva de acordo (transação), utilizando-se de conciliadores e mediadores judiciais de que determina a lei?



