Crise no STF: que juiz, nas instâncias inferiores, não estaria afastado?

Já nos casos em que estão presentes todos os seus requisitos, no entanto, nem mesmo um afastamento cautelar das funções é determinado. Como se pode falar de imparcialidade do juízo, de tratamento isonômico pela lei e a Justiça, de suspeição, de impedimento, de competência, de prevenção e outros institutos básicos se, nos processos que ficam na maior vitrine jurídica do país, julgadores, advogados, acusados e acusadores se relacionam de modo tão indecente (leia-se: confabulam, se aconselham, se casam, se remuneram, se presenteiam), sem qualquer preocupação, e isso é tratado como normal?





Estamos vendo de tudo. E veremos muito mais. Tudo isso está longe de acabar, e não é possível dizer, infelizmente, se os culpados serão realmente punidos. Diante de um cenário tão repleto de sordidez, não consigo parar de pensar no que o “Xandão” faria.





Não o Alexandre de Moraes. Refiro-me ao “Xandão”, o xerife do Brasil, o símbolo da austeridade, da correção ética e do rigor no cumprimento da lei. O salvador da democracia, ícone do destemor no enfrentamento do crime organizado e na punição dos poderosos. Se dependesse do “Xandão”, muita gente estaria presa, é fato. Inclusive Alexandre de Moraes.





Momentos assim nos alertam para alguns perigos. O perigo de instituir ídolos e heróis (como Lula, Bolsonaro, “Xandão”, Moro e Dallagnol já foram, um dia; e ainda são, para alguns). O perigo de defender a flexibilização dos direitos e garantias fundamentais e de reduzi-los a “mecanismos de impunidade” ou “brechas da lei”.





O enorme perigo, enfim, de se achar justo e correto demais, a ponto de não precisar dos direitos humanos, essas “coisas de bandido”. Qualquer um pode ser investigado e é muito fácil tornar-se réu em um processo penal.





É nessa hora que todos, invariavelmente, defendem os direitos e garantias fundamentais e exigem que sejam respeitados. Esse é o fenômeno da “alienação criminogênica”, que decorre do desconhecimento de que o processo de criminalização de comportamentos não é mais do que o resultado de decisões políticas e se refere à facilidade que temos de nos posicionar como vítimas hipotéticas dos crimes, mas jamais como seus potenciais autores.