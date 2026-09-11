Quem é quem nas mensagens que desencadearam a maior crise da história do STF

Como PGR, Gonet é a autoridade que deveria conduzir uma eventual investigação contra Moraes. Mas na noite de 1º de setembro — mesmo dia em que o relatório veio a público — ele pediu a Mendonça a anulação de toda a apuração da PF, alegando que o ministro excedeu seus poderes ao mandar a polícia investigar um colega da Corte sem aval prévio do plenário e que, pelo Código de Processo Penal, não cabe a um juiz conduzir investigações pré-processuais — papel que seria da Polícia Judiciária e do próprio Ministério Público, que é chefiado pelo PGR.