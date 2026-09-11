Horóscopo semanal: previsões para os signos de 14 a 20 de setembro de 2026

Ainda neste período, conversas com familiares e com pessoas próximas tenderão a despertar sentimentos intensos. Embora tenha coragem para enfrentar pendências e adotar atitudes que estavam sendo adiadas, será preciso ter cuidado com as interpretações e com o bem-estar. Busque, portanto, conferir as informações antes de responder e estabelecer limites claros, evitando assumir responsabilidades que não são suas.