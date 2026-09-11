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Agenda HZ

Peça de Mateus Solano e show de Moacyr Luz: veja o que fazer no final de semana

Tem programa para todos os gostos, e até para quem ainda não decidiu o que fazer no fim de semana no Espírito Santo
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 08:00

Agenda cultural do ES reune atrações para todos os gostos neste final de semana
Agenda cultural do ES reune atrações para todos os gostos neste final de semana Divulgação Leo Aversa / Dalton Valerio

Com uma semana que já começou com dois feriados, o final de semana parece ter chegado rápido dessa vez. Entre sexta-feira (11) e domingo (13), o ES ainda conta com uma programação recheada de exposições, música ao vivo, festas tradicionais, casas de show e muito mais.


O ator global Mateus Solano vem ao Espírito Santo com o espetáculo "O Figurante", estrelando a peça no Teatro da Ufes de hoja a domingo, às 20h, e com ingressos a partir de R$ 60,00 (mezanino). Na trama, Augusto é um figurante dedicado em produções audiovisuais, mas que vive uma rotina previsível como se fosse figurante de sua história. E aos poucos, ele vai despertando e questionando a importância de seu trabalho e de sua vida.


Desde quinta-feira (10), o Festival do Pastel e Caldo de Cana de Ibiraçu acontece na cidade conhecida pelas paradas dos capixabas que viajam pela BR-101. Essa tradição será tema do festival que acontece até 12 de setembro, no parque de exposições da cidade. Com entrada gratuita, o festival vai reunir as três pastelarias mais famosas da região para comemorar os 135 anos de emancipação política do município.


O sambista Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador fazem show no domingo (13), a partir das 18h30, no Teatro Sesc Glória. O show gratuito faz parte da programação do Festival Sesc 80 em Vitória, com apresentações acontecendo no Centro da capital, como a praça Costa Pereira e no teatro. O grupo é conhecido por seu samba, com forte raiz no partido-alto e no samba de roda tradicional.


Além desses porgramas, acontece ainda a exposição "Picasso, a construção de um gênio - A arte de nunca ser o mesmo" no Palácio Anchieta no Centro de Vitória, e o encerramento da 14ª edição da ArteSanto, a maior feira de artesanato do Espírito Santo na Praça do Papa.

Confira a programação completa do fim de semana clicando em "Ver agenda"

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