Peça de Mateus Solano e show de Moacyr Luz: veja o que fazer no final de semana

Com uma semana que já começou com dois feriados, o final de semana parece ter chegado rápido dessa vez. Entre sexta-feira (11) e domingo (13), o ES ainda conta com uma programação recheada de exposições, música ao vivo, festas tradicionais, casas de show e muito mais.





O ator global Mateus Solano vem ao Espírito Santo com o espetáculo "O Figurante", estrelando a peça no Teatro da Ufes de hoja a domingo, às 20h, e com ingressos a partir de R$ 60,00 (mezanino). Na trama, Augusto é um figurante dedicado em produções audiovisuais, mas que vive uma rotina previsível como se fosse figurante de sua história. E aos poucos, ele vai despertando e questionando a importância de seu trabalho e de sua vida.





Desde quinta-feira (10), o Festival do Pastel e Caldo de Cana de Ibiraçu acontece na cidade conhecida pelas paradas dos capixabas que viajam pela BR-101. Essa tradição será tema do festival que acontece até 12 de setembro, no parque de exposições da cidade. Com entrada gratuita, o festival vai reunir as três pastelarias mais famosas da região para comemorar os 135 anos de emancipação política do município.





O sambista Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador fazem show no domingo (13), a partir das 18h30, no Teatro Sesc Glória. O show gratuito faz parte da programação do Festival Sesc 80 em Vitória, com apresentações acontecendo no Centro da capital, como a praça Costa Pereira e no teatro. O grupo é conhecido por seu samba, com forte raiz no partido-alto e no samba de roda tradicional.





Além desses porgramas, acontece ainda a exposição "Picasso, a construção de um gênio - A arte de nunca ser o mesmo" no Palácio Anchieta no Centro de Vitória, e o encerramento da 14ª edição da ArteSanto, a maior feira de artesanato do Espírito Santo na Praça do Papa.