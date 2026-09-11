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Renata Rasseli

TV Gazeta celebra 50 anos com festão e presença de globais em Vitória

A comemoração, nesta quinta-feira (10), no Le Buffet Master, reuniu autoridades, artistas da Rede Globo, empresários e jornalistas

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 09:45

Publicado em 

11 set 2026 às 09:45
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Paulo Marinho e Café Lindenberg
O diretor-presidente da TV Globo Paulo Marinho homenageou o presidente da Rede Gazeta Café Lindenberg com uma placa comemorativa pelos 50 anos da TV Gazeta, a afiliada da Globo no ES, nesta quinta-feira (10).  Cloves Louzada

Entrou para a história a festa de 50 anos da TV Gazeta, que movimentou o Le Buffet Master, nesta quinta-feira (10), véspera do aniversário da afiliada da Rede Globo no ES. 


Com a presença do diretor-presidente da TV Globo Paulo Marinho e de talentos globais do jornalismo e entretenimento, entre eles, os atores Ary Fontoura (o mais tietado da noite!), Sophie Charlotte e Cauã Reymond e as jornalistas Delis Ortiz e Renata Ceribelli, a festa reuniu autoridades, empresários, anunciantes,  publicitários e colaboradores da Gazeta. A apresentação ficou a cargo dos jornalistas Elton Ribeiro e Rafaela Marquezini. 


Seguindo o mesmo  tema da campanha  "A gente se vê em você", a festa começou com  um discurso emocionado do presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, o anfitrião da noite. 

Tudo começou com o sonho do meu pai, Cariê Lindenberg, fundador da TV Gazeta e inspirador dos valores mais nobres que carregamos até hoje. Ele já liderava o jornal A Gazeta quando decidiu também apostar na televisão, não por impulso, mas por visão, e pela certeza que o Espírito Santo merecia ter voz própria na televisão. Essa história não é só dele. Somos, hoje, a terceira geração à frente desta trajetória. Eu e minhas irmãs Beatriz e Leticia já vemos na geração seguinte gente pronta para continuar escrevendo novas páginas. 

Café Lindenberg Presidente da Rede Gazeta

Em seguida, uma viagem pelos 50 anos da TV em trilhas sonoras deu o tom da noite.  Tudo começou ao som de Devaneio, canção de Cariê Lindenberg, que marcou a abertura da TV Gazeta por muitos anos. E uma superbanda de músicos capixabas, sob a direção musical de Saulo Simonassi e Bruno Santos, embalou a pista com temas da Globo e clássicos que marcaram a trajetória da líder em audiência no ES. 


De "Roque Santeiro" a "Xou da Xuxa", de Roberto Carlos a Casaca, de Macucos a Lulu Santos, de Cazuza a Sérgio Sampaio, o show foi apresentado pelos capixabas André Prando, Anderson Ventura, Dona Fran, Fred Nery, Flávia Mendonça, Saulo Simonassi e  Cadu Caruzo.

A decoração da festa inovou valorizando o branco, a nova logomarca da TV e um super audiovisual, que contou a história da TV Gazeta com imagens dos seus 50 anos. Ao final da festa, as fotos do convidados foram exibidas também nos salões do Le Buffet. 

Confira quem circulou pela festa na galeria de fotos de Arthur Louzada e Cloves Louzada. 

Família Lindenberg e o diretor-presidente da Globo Paulo Marinho na noite dos 50 anos da TV Gazeta Cloves Louzada
Globais na festa da TV Gazeta 50 anos
O elenco da Rede Globo marcou presença na festa de 50 anos da TV Gazeta Cloves Louzada
Músicos capixabas na festa da TV Gazeta 50 anos
Músicos capixabas animaram a festa de 50 anos da TV Gazeta Cloves Louzada
O governador Ricardo Ferraço e Café Lindenberg
O governador Ricardo Ferraço e Café Lindenberg Arthur Louzada
O ex-governador Renato Casagrande e Café Lindenberg
O ex-governador Renato Casagrande e Café Lindenberg Arthur Louzada
Café Lindenberg, Patricia Rego, Manzar Ferez e Marcello Moraes
Café Lindenberg, as diretoras da Rede Globo Patricia Rego, Manzar Ferez e Marcello Moraes Arthur Louzada
Elton Ribeiro e Rafaela Marquezini
Elton Ribeiro e Rafaela Marquezini foram os apresentadores da festa Cloves Louzada
Delis Ortiz, Renata Ceribelli, Renata Rasseli e Cauã Reymond
As jornalistas Delis Ortiz, Renata Ceribelli, Renata Rasseli e o ator Cauã Reymond Cloves Louzada
Paulo Baraona e Maely Coelho
O presidente da Findes Paulo Baraona e o empresário Maely Coelho Cloves Louzada
Francisco Berdeal e Luciana
O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo Francisco Berdeal e Luciana Berdeal Cloves Louzada
Maria Luiza Fontenelle e Kaumer Chieppe
Maria Luiza Fontenelle e o presidente do Grupo Águia Branca Kaumer Chieppe Cloves Louzada
Erica Neves e Munir Abud
A presidente da OAB-ES Erica Neves e o presidente da Cesan Munir Abud Cloves Louzada
Manoel Dias e Alexandre Schubert
O presidente do Creci-ES Manoel Dias e o presidente da Ademi-ES Alexandre Schubert Cloves Louzada

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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