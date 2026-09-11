TV Gazeta celebra 50 anos com festão e presença de globais em Vitória

Entrou para a história a festa de 50 anos da TV Gazeta, que movimentou o Le Buffet Master, nesta quinta-feira (10), véspera do aniversário da afiliada da Rede Globo no ES.
Com a presença do diretor-presidente da TV Globo Paulo Marinho e de talentos globais do jornalismo e entretenimento, entre eles, os atores Ary Fontoura (o mais tietado da noite!), Sophie Charlotte e Cauã Reymond e as jornalistas Delis Ortiz e Renata Ceribelli, a festa reuniu autoridades, empresários, anunciantes, publicitários e colaboradores da Gazeta. A apresentação ficou a cargo dos jornalistas Elton Ribeiro e Rafaela Marquezini.
Seguindo o mesmo tema da campanha "A gente se vê em você", a festa começou com um discurso emocionado do presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, o anfitrião da noite.
Tudo começou com o sonho do meu pai, Cariê Lindenberg, fundador da TV Gazeta e inspirador dos valores mais nobres que carregamos até hoje. Ele já liderava o jornal A Gazeta quando decidiu também apostar na televisão, não por impulso, mas por visão, e pela certeza que o Espírito Santo merecia ter voz própria na televisão. Essa história não é só dele. Somos, hoje, a terceira geração à frente desta trajetória. Eu e minhas irmãs Beatriz e Leticia já vemos na geração seguinte gente pronta para continuar escrevendo novas páginas.
Café Lindenberg Presidente da Rede Gazeta
Em seguida, uma viagem pelos 50 anos da TV em trilhas sonoras deu o tom da noite. Tudo começou ao som de Devaneio, canção de Cariê Lindenberg, que marcou a abertura da TV Gazeta por muitos anos. E uma superbanda de músicos capixabas, sob a direção musical de Saulo Simonassi e Bruno Santos, embalou a pista com temas da Globo e clássicos que marcaram a trajetória da líder em audiência no ES.
De "Roque Santeiro" a "Xou da Xuxa", de Roberto Carlos a Casaca, de Macucos a Lulu Santos, de Cazuza a Sérgio Sampaio, o show foi apresentado pelos capixabas André Prando, Anderson Ventura, Dona Fran, Fred Nery, Flávia Mendonça, Saulo Simonassi e Cadu Caruzo.
A decoração da festa inovou valorizando o branco, a nova logomarca da TV e um super audiovisual, que contou a história da TV Gazeta com imagens dos seus 50 anos. Ao final da festa, as fotos do convidados foram exibidas também nos salões do Le Buffet.
Confira quem circulou pela festa na galeria de fotos de Arthur Louzada e Cloves Louzada.
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