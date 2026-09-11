TV Gazeta celebra 50 anos com festão e presença de globais em Vitória

Entrou para a história a festa de 50 anos da TV Gazeta, que movimentou o Le Buffet Master, nesta quinta-feira (10), véspera do aniversário da afiliada da Rede Globo no ES.





Com a presença do diretor-presidente da TV Globo Paulo Marinho e de talentos globais do jornalismo e entretenimento, entre eles, os atores Ary Fontoura (o mais tietado da noite!), Sophie Charlotte e Cauã Reymond e as jornalistas Delis Ortiz e Renata Ceribelli, a festa reuniu autoridades, empresários, anunciantes, publicitários e colaboradores da Gazeta. A apresentação ficou a cargo dos jornalistas Elton Ribeiro e Rafaela Marquezini.



Seguindo o mesmo tema da campanha "A gente se vê em você", a festa começou com um discurso emocionado do presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, o anfitrião da noite.