PRF flagra motorista com 4 kg de haxixe e outro com caminhão clonado no Sul do ES

Dois motoristas foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante ações de fiscalização no Sul do Espírito Santo na quinta-feira (10). Um deles foi flagrado com 4,4 quilos de haxixe dentro de um carro, em Mimoso do Sul. O outro dirigia um caminhão com placa clonada e e que correspondia a um veículo com registro de furto, no pedágio da BR 101 em Rio Novo do Sul.





A primeira ocorrência foi registrada por volta das 13h50, no km 449 da BR 101, em Mimoso do Sul. Segundo a PRF, um Volkswagen Polo foi abordado e os agentes perceberam um forte odor de maconha. O motorista admitiu ter usado a droga e informou que havia um cigarro de maconha dentro do veículo.





Durante a fiscalização, os policiais encontraram uma mochila no banco traseiro com diversos pacotes de uma substância semelhante a haxixe, embalados a vácuo. Conforme o relato do motorista, o material havia sido buscado no interior do Estado e seria entregue em Vitória. Ele não informou onde havia recebido a droga nem quanto receberia pelo transporte.





O motorista foi levado para a Delegacia de Guarapari, junto com o material apreendido. A natureza da substância será confirmada por perícia. A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta, mas não havia retornado até a última atualização desta matéria.