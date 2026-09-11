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Fiscalização

PRF flagra motorista com 4 kg de haxixe e outro com caminhão clonado no Sul do ES

Ocorrências foram registradas em Mimoso do Sul e Rio Novo do Sul; caminhão abordado na BR-101 tinha registro de furto

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 10:17

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 set 2026 às 10:17
PRF flagra caminhão com placa clonada e tráfico de haxixe na BR 101 no Sul do ES
PRF flagra caminhão com placa clonada e tráfico de haxixe na BR 101 no Sul do ES Divulgação/ PRF

Dois motoristas foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante ações de fiscalização no Sul do Espírito Santo na quinta-feira (10). Um deles foi flagrado com 4,4 quilos de haxixe dentro de um carro, em Mimoso do Sul. O outro dirigia um caminhão com placa clonada e e que correspondia a um veículo com registro de furto, no pedágio da BR 101 em Rio Novo do Sul.


A primeira ocorrência foi registrada por volta das 13h50, no km 449 da BR 101, em Mimoso do Sul. Segundo a PRF, um Volkswagen Polo foi abordado e os agentes perceberam um forte odor de maconha. O motorista admitiu ter usado a droga e informou que havia um cigarro de maconha dentro do veículo.


Durante a fiscalização, os policiais encontraram uma mochila no banco traseiro com diversos pacotes de uma substância semelhante a haxixe, embalados a vácuo. Conforme o relato do motorista, o material havia sido buscado no interior do Estado e seria entregue em Vitória. Ele não informou onde havia recebido a droga nem quanto receberia pelo transporte.


O motorista foi levado para a Delegacia de Guarapari, junto com o material apreendido. A natureza da substância será confirmada por perícia. A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta, mas não havia retornado até a última atualização desta matéria.

Caminhão com placa clonada

À noite, no km 399 da BR 101, em Rio Novo do Sul, os agentes abordaram um caminhão VW/11.180. Segundo a PRF, as placas do veículo estavam vinculadas a um caminhão licenciado na Serra, mas, durante a fiscalização, foram identificados indícios de clonagem.


Os policiais confirmaram que o caminhão correspondia a outro veículo, licenciado em Belo Horizonte, Minas Gerais, que tinha registro de furto ocorrido em Serra, no dia 26 de novembro de 2025.


O motorista, de 21 anos, disse que o caminhão pertencia a uma empresa e que havia começado a trabalhar no local havia apenas três dias. De acordo com a PRF, ele foi detido por suspeita dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.


O homem foi encaminhado à Delegacia de Itapemirim. O caminhão foi apreendido e levado para um pátio credenciado.


A Polícia Civil informou que o motorista detido em Rio Novo do Sul foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial na delegacia de Delegacia Regional de Itapemirim, não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. 

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