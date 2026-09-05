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Operação Independência

BR 101: PRF flagra motociclista a 178 km/h entre Guarapari e Anchieta

Publicado em

05 set 2026 às 11:24
Motociclista foi flagrado a 178 km/h na BR 101, entre Anchieta e Guarapari Divulgação/PRF

Um motociclista foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) a 178 km/h em um trecho da BR 101 entre Guarapari e Anchieta. A fiscalização aconteceu na manhã deste sábado (05), no segundo dia da Operação Independência.


Segundo a PRF, além da BR 101, as ações também foram reforçadas na BR 262, com foco na prevenção de acidentes e no combate às principais infrações de trânsito. Motos que estavam com escapamento livre — com barulho além do permitido—, e outras irregularidades  também foram alvo de fiscalização.

Motos com escapamento modificado e outras irregularidades foram apreendidas pela PRF Divulgação/PRF

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Noroeste capixaba

Caminhão pega fogo dentro de depósito de loja em Colatina

Publicado em 05/09/2026 às 18:20

Um caminhão pegou fogo dentro do depósito de uma loja de materiais de construção no bairro Honório Fraga, em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste sábado (5).


Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio ficou restrito à parte da frente do veículo. As chamas foram apagadas e não houve registro de feridos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Bateu na trave

Aposta do ES fica a uma dezena do prêmio de R$ 15 milhões da Quina

Publicado em 05/09/2026 às 14:46

Uma aposta de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, acertou quatro dos cinco números sorteados no concurso 7110 da Quina, realizado na noite desta sexta-feira (4). O jogo ficou por pouco de levar o prêmio principal, que estava estimado em R$ 15 milhões. 


Os números sorteados foram 09, 14, 54, 57 e 80Como ninguém acertou, o valor acumulou e está estimado em R$ 17 milhões para o próximo sorteio.


A aposta capixaba foi registrada na Loterias A Ribanense e levou R$ 6.488,92 pelo acerto de quatro números. O jogo foi realizado na modalidade simples, que custa R$ 3.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Noroeste ES

Carro bate em poste, pega fogo e deixa 700 clientes sem energia em Colatina

Publicado em 05/09/2026 às 13:31
Carro bate em poste, pega fogo e deixa 700 clientes sem energia em Colatina
Carro bate em poste, pega fogo e deixa 700 clientes sem energia em Colatina Internauta - A Gazeta

Cerca de 700 consumidores ficaram sem energia após um carro bater contra um poste e pegar fogo na madrugada deste sábado (5), no bairro Padre José de Anchieta, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Após a colisão, o poste caiu e obstruiu a via. Segundo a Empresa Luz e Força Santa Maria, o fornecimento foi totalmente restabelecido para todos os clientes na manhã deste sábado. A estrutura danificada foi substituída.


Segundo a Polícia Militar, o motorista estava com a CNH vencida e relatou aos militares que havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Ele se recusou a realizar o teste do etilômetro e apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, como fala arrastada, odor de álcool e dificuldade de equilíbrio.


O condutor sofreu uma escoriação na cabeça e foi levado ao Hospital Sílvio Avidos. Após receber alta, foi encaminhado à delegacia. O Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência para combater as chamas do veículo. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Colatina. 


Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Colatina e que somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teria informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante com o conduzido.

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Geizy Gomes

Repórter / [email protected]
Geizy Gomes
Sul do ES

Homem é flagrado com 30 kg de cocaína dentro de carro na BR 101, em Itapemirim

Publicado em 05/09/2026 às 12:54

Um homem de 44 anos foi detido com aproximadamente 30 quilos de cocaína durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada deste sábado (5), no km 414 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.


A droga foi encontrada em um JAC J6, de cor prata, que, segundo a PRF, havia saído do Rio de Janeiro e seguia para Cariacica, na Grande Vitória. Durante a abordagem, o motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma tentativa de fuga. Ele, porém, parou metros à frente e desistiu de fugir.


O homem e o material apreendido foram encaminhados à 9ª Delegacia Regional de Itapemirim. A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado pela interestadualidade. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

Droga estava em carro que seguia do Rio de Janeiro para Cariacica
Droga estava em carro que seguia do Rio de Janeiro para Cariacica Divulgação - PRF

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Geizy Gomes

Repórter / [email protected]
Geizy Gomes
Norte do ES

Mulher é presa após furtar carteira de idoso em praça no Centro de Linhares; vídeo

Publicado em 05/09/2026 às 11:52

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante após furtar a carteira de um idoso na Praça Nestor Gomes, no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo na tarde de sexta-feira (4). A ocorrência foi registrada por volta das 14h40 e identificada pelo sistema de videomonitoramento do Centro de Controle e Operações (CECOM).


De acordo com a Guarda Civil Municipal, as imagens mostraram a mulher conversando com o idoso antes de retirar a carteira do bolso da camisa dele. Ela verificou o conteúdo, retirou um cartão de crédito e, depois, devolveu a carteira à vítima.


A mulher deixou a praça de bicicleta e foi localizada pelos agentes em frente a uma casa lotérica. Durante a abordagem, ela teria contado que tentou usar o cartão do idoso para sacar dinheiro, mas não conseguiu. A vítima confirmou o furto e relatou ainda que a mesma mulher teria furtado seu celular na semana anterior.


A suspeita foi encaminhada à 16ª Delegacia Regional de Linhares. Segundo a Polícia Civil, ela foi autuada em flagrante por furto qualificado e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL).

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Geizy Gomes

Repórter / [email protected]
Geizy Gomes
Em Vila Nova de Colares

Mecânico é morto a pauladas dentro de casa na Serra

Publicado em 05/09/2026 às 10:46
José da Silva Souza
José da Silva Souza Acervo Pessoal

Um mecânico, identificado como José da Silva Souza, de 49 anos, foi encontrado morto dentro de casa no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, na noite de sexta-feira (4). Segundo a polícia, o homem foi morto a pauladas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.


Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, José trabalhava em uma oficina mecânica que havia montado na própria residência. Vizinhos e familiares contaram que ele era usuário de drogas, mas tentava abandonar o vício e passou a frequentar uma igreja com amigos.


O corpo foi encontrado pelo próprio irmão. Ele mora em um terreno localizado nos fundos da casa de José e estranhou o silêncio no imóvel. Ao ir até lá verificar o que estaria ocorrendo, encontrou a porta aberta e o irmão caído no sofá.


Conforme a Polícia Militar, José apresentava diversos ferimentos na cabeça. Próximo ao corpo, foi localizado um pedaço de madeira.


O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Não há informações sobre a motivação e a autoria do crime.


* Com informações da repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Homicídio

Jovem de 20 anos é morto a tiros e tem moto levada em Cariacica

Publicado em 04/09/2026 às 19:38
Motociclista de 20 anos morre a tiros em Cariacica
Motociclista de 20 anos morre a tiros em Cariacica Leitor AG

Um motociclista de 20 anos foi morto a tiros no bairro Alzira Ramos, em Cariacica, no começo desta sexta-feira (4). Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, após os disparos, os envolvidos no crime levaram a motocicleta, a mochila e documentos pessoais da vítima. A identidade dele não foi divulgada.


Conforme a PM, testemunhas relataram ter visto cerca de cinco motocicletas, incluindo a da vítima, passando em alta velocidade pela região. Segundo elas, a movimentação parecia ser uma perseguição. Após os disparos, a motocicleta e os pertences do jovem foram levados.


A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). “Somente após a conclusão das diligências em andamento, teremos mais informações sobre o caso e possíveis detenções”, informou a corporação.

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Viaturas da Polícia Civil, PC

Dois são mortos e dois esfaqueados em quinta-feira violenta na Grande Vitória

Bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Sentido Vila Velha

Motociclista morre após ser arremessado para ciclovia da Terceira Ponte

Publicado em 04/09/2026 às 17:02
Motociclista morre em acidente com carro na Terceira Ponte
Motociclista morre em acidente com carro na Terceira Ponte

Um motociclista identificado como Guilherme da Silveira Rodrigues, de 33 anos, morreu após ser atingido por um carro na Linha Verde da Terceira Ponte, no sentido Vila Velha, e ser arremessado para a Ciclovia da Vida na tarde desta sexta-feira (4).


Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, o motorista do carro seguia pela faixa central quando se deparou com uma retenção inesperada no trânsito. Para evitar uma colisão com o veículo que estava à frente, ele desviou e acabou atingindo a motocicleta.


Com o impacto, Guilherme foi arremessado, bateu as costas em um poste e caiu na pista da Ciclovia da Vida, conforme informações preliminares. 


O motorista do carro fez o teste do bafômetro, que deu negativo. A documentação do veículo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dele estavam regulares, segundo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.


Devido ao acidente, o trânsito na Terceira Ponte, no sentido Vila Velha, e nos acessos à estrutura pelo lado de Vitória ficou congestionado.

Atualização

04/09/2026

O título e o texto foram atualizados após a confirmação da morte do motociclista. 

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Na Serra e em Vitória

Dois são mortos e dois esfaqueados em quinta-feira violenta na Grande Vitória

Publicado em 04/09/2026 às 14:50

A quinta-feira (3) foi violenta na Grande Vitória: entre a tarde e a noite, três ocorrências foram registradas na Serra e na Capital, deixando dois mortos e dois feridos. 


O primeiro caso ocorreu à tarde, no bairro Nova Carapina I, na Serra. Um homem de 62 anos foi encontrado caído no chão de uma residência, com um ferimento na cabeça e já sem sinais vitais. Havia vestígios de sangue no piso da sala, da varanda e da garagem do imóvel.


Ainda na Serra, desta vez no bairro Novo Horizonte, um adolescente e um homem foram esfaqueados por um suspeito. Eles foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, mas não divulgados os detalhes sobre as circunstâncias do ataque. O adolescente teve ferimentos na nuca e no ombro, enquanto a outra vítima ficou ferida na testa. 


Já em Vitória, durante a noite, uma mulher de 41 anos foi encontrada morta a facadas no bairro Bonfim. Não há informações sobre a dinâmica do crime.


Os dois primeiros casos serão investigados pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, enquanto o último será apurado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). 

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Jockey de Itaparica

Mulher com roupas de academia é encontrada morta a tiros em Vila Velha

Publicado em 04/09/2026 às 12:24

Uma mulher vestida com roupas de academia foi encontrada morta no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, na Grande Vitória, no final da tarde de quinta-feira (3). O corpo da vítima estava em uma área de mata e apresentava três ferimentos causados por tiros.


A Polícia Militar foi até o local e confirmou a morte, mas não encontrou nenhum suspeito e não conseguiu identificar a mulher, que tem idade aproximada entre 30 e 50 anos.


Já a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito foi detido.


O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia e será liberado para os familiares. Informações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo WhatsApp (27) 99253-8181 ou pelo site, clicando aqui.


*Com informações do g1ES

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Redação de A Gazeta

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