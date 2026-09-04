PRF usa helicóptero e drones para reforçar fiscalização nas rodovias do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta sexta-feira (4) a Operação Independência nas rodovias federais do Espírito Santo. A fiscalização durante o feriado de 7 de Setembro terá reforço de helicóptero e drones, que serão utilizados para ampliar o monitoramento das estradas. A operação segue até segunda-feira (7) e terá como um dos principais focos o combate à embriaguez ao volante.





Os drones da própria PRF serão utilizados principalmente no monitoramento das rodovias. As câmeras poderão registrar infrações como ultrapassagens em locais proibidos e veículos trafegando pelo acostamento. A partir das imagens, os veículos identificados poderão ser abordados pelas equipes policiais.





Já o helicóptero será deslocado de Minas Gerais ou de Brasília especificamente para a operação no Espírito Santo. A aeronave pertence à PRF e será utilizada tanto no desfile de segunda-feira (7) quanto no apoio à fiscalização nas rodovias.





A Operação Independência faz parte do planejamento da PRF para períodos de maior movimentação de veículos nas rodovias federais. Segundo a corporação, o objetivo é reforçar a segurança, prevenir acidentes e garantir uma viagem mais segura aos motoristas.