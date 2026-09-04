PRF usa helicóptero e drones para reforçar fiscalização nas rodovias do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta sexta-feira (4) a Operação Independência nas rodovias federais do Espírito Santo. A fiscalização durante o feriado de 7 de Setembro terá reforço de helicóptero e drones, que serão utilizados para ampliar o monitoramento das estradas. A operação segue até segunda-feira (7) e terá como um dos principais focos o combate à embriaguez ao volante.
Os drones da própria PRF serão utilizados principalmente no monitoramento das rodovias. As câmeras poderão registrar infrações como ultrapassagens em locais proibidos e veículos trafegando pelo acostamento. A partir das imagens, os veículos identificados poderão ser abordados pelas equipes policiais.
Já o helicóptero será deslocado de Minas Gerais ou de Brasília especificamente para a operação no Espírito Santo. A aeronave pertence à PRF e será utilizada tanto no desfile de segunda-feira (7) quanto no apoio à fiscalização nas rodovias.
A Operação Independência faz parte do planejamento da PRF para períodos de maior movimentação de veículos nas rodovias federais. Segundo a corporação, o objetivo é reforçar a segurança, prevenir acidentes e garantir uma viagem mais segura aos motoristas.
Dados da PRF mostram que, entre janeiro e julho de 2026, a ingestão de álcool pelos condutores foi apontada como causa de 2.080 sinistros de trânsito no país. Ao todo, 127 pessoas morreram e 1.754 ficaram feridas.
No mesmo período de 2025, foram registrados 2.127 sinistros relacionados à alcoolemia, com 136 mortes e 1.853 feridos. Os números representam redução de 2,2% nos sinistros, 6,6% nas mortes e 5,3% no número de feridos.
Simultaneamente, a PRF intensificou a fiscalização. De janeiro a julho deste ano, foram realizados 2.255.639 testes de alcoolemia, 5,33% a mais que em 2025, quando foram feitos 2.141.440 testes.
Apesar do reforço, 25.289 motoristas se recusaram a fazer o teste de alcoolemia entre janeiro e julho de 2026, enquanto 4.051 condutores foram flagrados dirigindo após a ingestão de álcool ou apresentando sinais de embriaguez. No mesmo período de 2025, foram registradas 24.813 recusas e 4.513 constatações de alcoolemia.
Entre janeiro e julho deste ano, 1.973 pessoas foram detidas por embriaguez ao volante. No mesmo período de 2025, foram 2.114.
Segundo a PRF, dirigir sob influência de álcool e recusar o teste de alcoolemia são infrações gravíssimas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. O motorista embriagado também pode ser detido, dependendo da quantidade de álcool presente no organismo ou da apresentação de sinais de embriaguez.
No mês passado, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) definiu novas regras para a fiscalização de alcoolemia em todo o país. A Resolução nº 1.031 inclui a triagem, conhecida como teste passivo, e a possibilidade de constatação da alteração da capacidade psicomotora a partir de sinais observados pelo agente, procedimentos que, segundo a PRF, já eram utilizados pela corporação.
A resolução também estabelece procedimentos para situações envolvendo álcool residual, que pode estar presente em alguns alimentos e produtos, além de prever o uso dos chamados “drogômetros”, aparelhos destinados à detecção de substâncias psicoativas em condutores.
Para quem vai pegar a estrada durante o feriado, a PRF orienta fazer a revisão do veículo e descansar antes da viagem. Os motoristas também devem verificar as condições das rodovias e acompanhar a previsão do tempo.
A corporação reforça ainda as orientações para não consumir bebidas alcoólicas antes de dirigir, utilizar o cinto de segurança e os equipamentos obrigatórios, respeitar os limites de velocidade, não usar o celular ao volante e realizar ultrapassagens somente em locais permitidos.