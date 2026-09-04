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Artes marciais

Capixabas chegam fortes para o Mundial de Taekwondo

Manuela Feliz é a primeira mulher capixaba a integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2026 às 17:02
Capixabas do Taekwondo
Capixabas do Taekwondo Acervo pessoal

O Espírito Santo estará representado em dose dupla no Campeonato Mundial de Poomsae de Taekwondo, que acontece de 16 a 20 de setembro, em Chuncheon, na Coreia do Sul. Manuela Feliz, primeira mulher capixaba a integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira. A atleta capixaba Andreza Lube, que chega à competição embalada por uma conquista recente: nesta quinta-feira (3), ela garantiu o ouro nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), em Goiás. E Pedro Paulo Francelino, presidente da Federação Espírito-Santense de Taekwondo, representando a categoria master, acima de 65 anos.


Convocada no início de 2026, Manuela estreou no comando da Seleção nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, realizados este ano, no Panamá. Sob sua condução, o Brasil terminou como campeão geral do taekwondo. Agora, a técnica volta a comandar a equipe em um dos principais eventos da modalidade no calendário internacional, no Chuncheon Air Dome, onde cerca de 1.500 atletas de 79 países estarão reunidos.


Minha primeira ação como técnica da Seleção Brasileira aconteceu este ano nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, no Panamá. O Brasil foi campeão geral no taekwondo, e agora estou indo para a segunda missão. Na bagagem, essa conquista, minha experiência como atleta e muito entusiasmo

Manuela Feliz técnica da Seleção Brasileira de Taekwondo

No Mundial, a técnica acompanhará os atletas brasileiros antes e durante as apresentações, atuando na preparação técnica e mental e oferecendo suporte para que cada competidor entre em quadra preparado e confiante. Para Manuela, o papel da comissão técnica é criar as condições para que o atleta esteja pronto e, no momento decisivo, possa assumir o protagonismo. “Quando chega a hora da apresentação, é o competidor quem precisa assumir o protagonismo. Cabe à comissão técnica construir as condições para que ele esteja pronto”, explica.


Andreza Lube chega à Coreia do Sul em um momento de destaque no cenário nacional. Ela conquistou, nesta quinta-feira (3), o primeiro lugar no pódio dos Jogos Universitários Brasileiros, os JUBs, na categoria Poomsae do Taekwondo. Foram quatro disputas até a medalha de ouro. A competição, realizada em Goiás, também é classificatória para o Mundial Universitário do próximo ano, o que amplia a importância do resultado.

O ouro nos JUBs reforça uma temporada de grandes resultados para Andreza. No início do ano, no Grand Slam de Taekwondo 2026, realizado no Rio de Janeiro, ela conquistou o ouro no Trio Reconhecido Feminino Sub-30 e a prata no Par Reconhecido Sub-30. Os resultados a levaram ao topo do ranking nacional da modalidade e garantiram sua titularidade na Seleção Brasileira.

Agora, a atleta se prepara para representar o Brasil no Mundial de Poomsae da Coreia do Sul. A competição também marca um encontro simbólico entre duas gerações e diferentes trajetórias dentro do mesmo esporte: Manuela, que construiu uma carreira de quase quatro décadas no taekwondo e hoje ocupa um lugar inédito na comissão técnica nacional, e Andrezza, atleta formada no esporte desde a base e que chegou à Seleção Brasileira.

Pedro Paulo Francelino, presidente da Federação Espírito-Santense de Taekwondo (FESTKD), também embarca para o mundial. Além de liderar a entidade estadual, ele também atua como atleta competitivo de destaque na modalidade. No Mundial ele vai disputar a categoria master, acima de 65 anos, na bagagem para a Coreia do Sul, ele leva a experiência da terceira competição mundial.
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