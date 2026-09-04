Capixabas chegam fortes para o Mundial de Taekwondo

O Espírito Santo estará representado em dose dupla no Campeonato Mundial de Poomsae de Taekwondo, que acontece de 16 a 20 de setembro, em Chuncheon, na Coreia do Sul. Manuela Feliz, primeira mulher capixaba a integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira. A atleta capixaba Andreza Lube, que chega à competição embalada por uma conquista recente: nesta quinta-feira (3), ela garantiu o ouro nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), em Goiás. E Pedro Paulo Francelino, presidente da Federação Espírito-Santense de Taekwondo, representando a categoria master, acima de 65 anos.
Convocada no início de 2026, Manuela estreou no comando da Seleção nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, realizados este ano, no Panamá. Sob sua condução, o Brasil terminou como campeão geral do taekwondo. Agora, a técnica volta a comandar a equipe em um dos principais eventos da modalidade no calendário internacional, no Chuncheon Air Dome, onde cerca de 1.500 atletas de 79 países estarão reunidos.
Minha primeira ação como técnica da Seleção Brasileira aconteceu este ano nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, no Panamá. O Brasil foi campeão geral no taekwondo, e agora estou indo para a segunda missão. Na bagagem, essa conquista, minha experiência como atleta e muito entusiasmo
Manuela Feliz técnica da Seleção Brasileira de Taekwondo
No Mundial, a técnica acompanhará os atletas brasileiros antes e durante as apresentações, atuando na preparação técnica e mental e oferecendo suporte para que cada competidor entre em quadra preparado e confiante. Para Manuela, o papel da comissão técnica é criar as condições para que o atleta esteja pronto e, no momento decisivo, possa assumir o protagonismo. “Quando chega a hora da apresentação, é o competidor quem precisa assumir o protagonismo. Cabe à comissão técnica construir as condições para que ele esteja pronto”, explica.