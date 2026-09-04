Início da duplicação da BR 262 fica para começo de 2027, diz ministro dos Transportes

O ministro explicou que o governo federal, via Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), está concluindo a definição dos valores de cada trecho. “Por isso, acredito em publicar os editais até outubro e começar as obras no início de 2027. Tem recurso, tem dinheiro no orçamento”, reforça Santoro.





Segundo ele, a obra da BR 262 foi dividida em cinco lotes para viabilizar sua execução e, posteriormente, a concessão da rodovia. “Assumimos a duplicação do trecho mais complicado com investimentos próprios e com ajuda do governo do Espírito Santo. Então, os três lotes iniciais são a parte mais montanhosa, de subida e descida, e que vamos licitar. Os outros dois lotes serão duplicados pela concessionária que vier a assumir a rodovia mais adiante”, conta Santoro.