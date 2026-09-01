Prefeitura de Vila Velha inicia reforma do piso do Parque da Prainha

O piso do Parque da Prainha, em Vila Velha, passa por uma reforma no trecho entre a Fonte Interativa e a área onde são realizados eventos. O serviço começou nesta segunda-feira (31) e prevê a recuperação do granilite e dos meios-fios. A previsão da prefeitura é concluir os trabalhos em dezembro, antes da inauguração da Vila Natalina.
A obra será realizada por etapas pela Secretaria de Obras e Projetos Estruturantes, com o isolamento dos trechos em intervenção. Segundo a administração municipal, a estratégia foi adotada para evitar impactos na circulação dos frequentadores nas demais áreas do parque. Nesta primeira fase, a Fonte Interativa e o parquinho infantil permanecem abertos ao público.
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, a obra terá um investimento de R$ 1,3 milhão, mas não será custeada com recursos municipais. O valor será pago pela Chamoun Construtora como forma de contrapartida. A destinação do recurso para a melhoria do espaço público foi definida a partir de uma atuação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que estabeleceu a obrigação assumida pela empresa para a execução da obra.