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Durante patrulhamento

Apontado como gerente do tráfico no bairro Forte São João é detido em Vitória

Publicado em

31 ago 2026 às 17:59
Gerente do tráfico no bairro Forte São João é preso pela PMES em Vitória
Gerente do tráfico no bairro Forte São João é detido pela PMES em Vitória Polícia Militar

Um homem de 32 anos, apontado pela Polícia Militar como gerente de tráfico de drogas na região do bairro Forte São João, em Vitória, foi detido na manhã desta segunda-feira (31). Durante a ação, foram apreendidas drogas, uma balança de precisão, R$ 590 em dinheiro e um rádio comunicador.


Segundo a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento a pé em uma área conhecida pelo intenso tráfico de drogas quando percebeu a movimentação de diversos indivíduos no Beco Três Marias, no bairro Romão.


De acordo com os militares, os suspeitos saíram de uma construção abandonada e fugiram por becos e escadarias da região. Durante o acompanhamento, um dos suspeitos foi visto correndo em direção ao Parque Gruta da Onça, no Centro. O homem carregava um rádio comunicador e, ao perceber a aproximação dos policiais, dispensou o equipamento na entrada de uma trilha e seguiu para uma área de mata.


As equipes realizaram um cerco e conseguiram abordar o suspeito quando ele descia as escadarias do parque. Segundo a PM, o homem foi identificado como um dos gerentes do tráfico na região, responsável pela comercialização e distribuição de entorpecentes.


Com ele, os policiais encontraram R$ 590 em dinheiro, um celular, uma balança de precisão, uma bucha de maconha e um pino com haxixe. O rádio comunicador dispensado durante a fuga também foi localizado e apreendido. Segundo a PM, o equipamento estava ligado e sintonizado na frequência utilizada pelo tráfico de drogas na região.


O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, juntamente com os materiais apreendidos. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber quais medidas foram adotadas contra o suspeito. Até a publicação desta matéria, a ocorrência permanecia em andamento.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Estradas

Homem morre em acidente entre moto e carro na ES 341, em Pancas

Publicado em 31/08/2026 às 17:20
Idoso morre em acidente entre moto e carro na ES 341, em Pancas
Leitor A Gazeta

Um homem de 60 anos que estava em uma motocicleta morreu após uma colisão com um carro na ES 341, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (31). Uma jovem de 18 anos, que também estava na moto, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).


Segundo a Polícia Militar, o carro trafegava no sentido Alto Rio Novo e a motocicleta seguia na direção contrária. Os dois ocupantes do veículo não ficaram feridos. Aos militares, eles relataram que o acidente aconteceu rapidamente e que não conseguiram identificar quem conduzia a motocicleta. O nome da vítima que morreu não foi divulgado.


O motorista do carro, de 69 anos, foi levado à Delegacia de Polícia de Pancas, onde prestou depoimento e foi liberado. De acordo com a Polícia Civil, o condutor permaneceu no local do acidente e não foram identificados indícios de crime que justificassem uma prisão em flagrante. O caso segue sob investigação.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Trânsito

Motociclista cai em ribanceira de 8 metros e é resgatado na BR 262 em Ibatiba

Publicado em 31/08/2026 às 13:47
Acidente ocorreu por volta das 17h do domingo (30).
Acidente ocorreu por volta das 17h do domingo (30). Divulgação | Corpo de Bombeiros

Um motociclista caiu em uma ribanceira às margens da BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste domingo (30). A ocorrência foi registrada no km 177 da rodovia, na altura da localidade de Água Potável. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ribanceira onde o homem caiu tem cerca de oito metros de desnível em relação à pista.


A vítima foi imobilizada e retirada do local pelos bombeiros com o auxílio de uma maca Sked (também conhecida como maca envelope) – um equipamento flexível de alta resistência usado para o resgate e salvamento de vítimas em locais de difícil acesso. Após o resgate, o motociclista recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e foi encaminhado para atendimento médico no município.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Colisão com caminhão

Motorista fica preso às ferragens após acidente na BR 259 em Colatina

Publicado em 31/08/2026 às 12:08
Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Colisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (31), na altura do km 53 da BR 259 Heriklis Douglas

Um homem ficou gravemente ferido após a caminhonete que dirigia colidir com um caminhão na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (31). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na altura do km 53.


O motorista da caminhonete, uma Toyota Hilux, ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o desencarceramento da vítima. 


De acordo com a corporação, o homem estava inconsciente e apresentava hemorragia. Ele foi retirado do veículo, socorrido em estado grave e encaminhado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde. O motorista do caminhão não ficou ferido.


A PRF não informou as causas nem as circunstâncias do acidente. O texto será atualizado assim que houver novas informações.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Homem morre após ser esfaqueado durante discussão em Nova Venécia

Publicado em 31/08/2026 às 12:04

Um homem de 41 anos morreu após ser esfaqueado durante um desentendimento no bairro Altoé, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu neste domingo (30). Segundo a Polícia Militar, a companheira do suspeito relatou que a discussão começou minutos depois do uso de crack. O nome da vítima não foi informado.


A vítima foi socorrida ainda com vida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital São Marcos. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Segundo a PM, o suspeito fugiu após o crime levando a faca utilizada na agressão. Buscas foram realizadas na região, mas ele não foi localizado.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Estradas

BR 101 em Aracruz segue com interdição e desvio 24h após carreta tombar

Publicado em 30/08/2026 às 16:17

O Km 183,8 da BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, permanece interditado nesta segunda-feira (31), dois dias após uma carreta tombar entre os distritos de Jacupemba e Guaraná. Segundo a Ecovias Capixaba, a previsão é que a interdição continue até a manhã desta terça-feira (1º), quando deve ser concluída a retirada do veículo.


O acidente aconteceu no sábado (29). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle da carreta durante uma curva, bateu em um barranco e, em seguida, o veículo tombou. O caminhoneiro não ficou ferido.


Na tarde desta segunda-feira, equipes trabalhavam na retirada da carga transportada pela carreta. Por causa da operação, o tráfego no trecho funciona no sistema Pare e Siga, com interrupções realizadas a cada 30 minutos, segundo a concessionária.


No domingo (30), uma equipe da empresa responsável pelo veículo chegou ao local para realizar o transbordo da carga. O material, porém, ainda permanecia na rodovia na manhã desta segunda-feira. A operação para retirada começou durante a tarde e, após a remoção da carga, está prevista a retirada da carreta.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Apreensão

Homem é preso com carabina, munições e drogas em Vitória

Publicado em 30/08/2026 às 12:32
Arma, munições e drogas foram apreendidas durante a ação policial no bairro Joana D’Arc, em Vitória
Arma, munições e drogas foram apreendidas durante a ação policial no bairro Joana D’Arc, em Vitória Divulgação/PM

Um homem de 36 anos foi preso com uma carabina calibre 9 mm, munições e drogas durante um patrulhamento da Polícia Militar na madrugada de sábado (29), no bairro Joana D’Arc, em Vitória. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado e encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.


De acordo com a PM, as equipes receberam informações de que um veículo supostamente ocupado por um homem armado seguia em direção ao bairro. O alerta foi repassado a outros policiais, que iniciaram buscas pela região.


Na Rua João Carlos de Carvalho, os militares localizaram um veículo com características semelhantes às informadas. Durante a aproximação, viram um homem com uma arma longa sobre a laje de uma residência.


Ainda conforme a corporação, o suspeito não obedeceu à ordem de abordagem e entrou no imóvel. Após a entrada dos policiais na residência, ele teria indicado o local onde a arma estava guardada. Em um cômodo anexo à varanda, foi encontrada uma carabina calibre 9 mm, acompanhada de um carregador e 30 munições intactas do mesmo calibre.


Durante as buscas, os militares também apreenderam três munições calibre 5.56, 781 gramas de maconha, 48 gramas de haxixe, dez gramas de cocaína, duas balanças de precisão e um celular.


A Polícia Civil informou que a carabina e as munições serão encaminhadas ao Departamento de Balística Forense da Polícia Científica para análise. As drogas serão enviadas ao Laboratório de Química Forense e, após serem examinadas, serão incineradas.

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Nicoly Reis

Repórter / [email protected]
Nicoly Reis
Segurança

Motorista de aplicativo é baleado durante tentativa de assalto na Serra

Publicado em 30/08/2026 às 11:42

Um motorista de aplicativo foi baleado durante uma tentativa de assalto na noite de sábado (29), no bairro Central Carapina, na Serra. A vítima foi atingida no antebraço esquerdo e procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, no bairro Rosário de Fátima.


Segundo a Polícia Militaros agentes foram acionados após a entrada de um homem baleado na unidade de saúde. Aos policiais, o motorista de aplicativo informou que estava trabalhando quando foi surpreendido por indivíduos que efetuaram disparos de arma de fogo contra ele. A vítima afirmou que não conseguiu identificar os autores. 


A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como tentativa de latrocínio – roubo seguido de violência com resultado morte ou tentativa de matar a vítima. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O estado de saúde atualizado da vítima não foi informado.

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Nicoly Reis

Repórter / [email protected]
Nicoly Reis
Vida marinha

Golfinho é encontrado morto na Praia de Marobá, em Presidente Kennedy

Publicado em 30/08/2026 às 09:13
Causa da morte do golfinho ainda não foi definida.
Causa da morte do golfinho ainda não foi definida. Leitor A Gazeta

Um golfinho foi encontrado morto na Praia de Marobá, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. O Instituto Orca, ONG capixaba dedicada à preservação da vida marinha, informou que foi notificado sobre o encalhe da carcaça no sábado (29).


Segundo a organização, o animal era um macho adulto da espécie golfinho-nariz-de-garrafa. A necropsia foi realizada ainda no sábado, e o material coletado será encaminhado a laboratórios e universidades parceiras do Instituto Orca.


As amostras serão processadas e analisadas por veterinários da ONG. A partir dos resultados, será possível identificar a causa da morte do animal.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Em Brejetuba

Funcionária de supermercado prende mão em moedor e é socorrida de helicóptero no ES

Publicado em 29/08/2026 às 19:57

Uma funcionária de um supermercado foi socorrida de helicóptero após ter a mão e o antebraço direito presos em um moedor de carne enquanto trabalhava, em Brejetuba, Região Serrana do Espírito Santo. O acidente foi na tarde deste sábado (29). 


A retirada do membro do equipamento foi feita pelo Corpo de Bombeiros. Já o Samu atuou para controlar a hemorragia e os sinais vitais da vítima. Como a lesão foi severa e levou a uma grande perda de sangue, foi necessário o apoio do Núcleo de Transporte Aéreo (Notaer) para encaminhar a trabalhadora até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dela.


Outro salvamento


O Notaer também fez outro resgate neste sábado de um motociclista de 24 anos que caiu ao fazer uma curva em alta velocidade na BR 262, em Domingos Martins. A vítima sofreu traumatismo cranioencefálico grave. O condutor recebeu os primeiros atendimentos, foi intubado e estabilizado pelo Samu, sendo transportado também para HEUE, em Vitória.

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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Morte suspeita

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Publicado em 29/08/2026 às 17:50
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De acordo com a PM, Maria Aparecida da Silva apresentava queimaduras na cabeça. Acervo familiar

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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus

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