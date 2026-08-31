Apontado como gerente do tráfico no bairro Forte São João é detido em Vitória

Um homem de 32 anos, apontado pela Polícia Militar como gerente de tráfico de drogas na região do bairro Forte São João, em Vitória, foi detido na manhã desta segunda-feira (31). Durante a ação, foram apreendidas drogas, uma balança de precisão, R$ 590 em dinheiro e um rádio comunicador.





Segundo a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento a pé em uma área conhecida pelo intenso tráfico de drogas quando percebeu a movimentação de diversos indivíduos no Beco Três Marias, no bairro Romão.





De acordo com os militares, os suspeitos saíram de uma construção abandonada e fugiram por becos e escadarias da região. Durante o acompanhamento, um dos suspeitos foi visto correndo em direção ao Parque Gruta da Onça, no Centro. O homem carregava um rádio comunicador e, ao perceber a aproximação dos policiais, dispensou o equipamento na entrada de uma trilha e seguiu para uma área de mata.





As equipes realizaram um cerco e conseguiram abordar o suspeito quando ele descia as escadarias do parque. Segundo a PM, o homem foi identificado como um dos gerentes do tráfico na região, responsável pela comercialização e distribuição de entorpecentes.





Com ele, os policiais encontraram R$ 590 em dinheiro, um celular, uma balança de precisão, uma bucha de maconha e um pino com haxixe. O rádio comunicador dispensado durante a fuga também foi localizado e apreendido. Segundo a PM, o equipamento estava ligado e sintonizado na frequência utilizada pelo tráfico de drogas na região.





O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, juntamente com os materiais apreendidos. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber quais medidas foram adotadas contra o suspeito. Até a publicação desta matéria, a ocorrência permanecia em andamento.