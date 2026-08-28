Pinos de crack são encontrados dentro de pacote de salgadinhos em Vitória

Sete pinos de crack foram encontrados dentro de um pacote de salgadinhos, que estava sob posse de uma mulher de 45 anos, na Praia do Suá, em Vitória, na noite desta quinta-feira (27). Segundo a Guarda Municipal, a mulher — que foi detida — estava acompanhada de dois homens quando a droga foi encontrada. Além disso, uma nota de R$ 20 também estava na embalagem.





A abordagem ocorreu após uma denúncia feita ao Ciodes, pelo telefone 190, informar que os dois homens estariam com uma arma de fogo. Nenhum armamento, no entanto, foi encontrado com eles e, por isso, ambos foram liberados.





A mulher foi conduzida à Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Civil, ela assinou um termo circunstanciado (TC) por posse de drogas para consumo próprio e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.