Funcionária morre após passar mal em fábrica de chocolates em Linhares

Uma funcionária da Cacau Show morreu após passar mal na unidade fabril da empresa, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu após o encerramento do turno de trabalho.





Segundo a empresa, a colaboradora estava no vestiário, ao término do expediente, quando apresentou um quadro de falta de ar. A Brigada de Emergência e a equipe de enfermagem da fábrica prestaram os primeiros socorros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.





Ainda de acordo com a Cacau Show, foram realizados procedimentos de reanimação, mas a funcionária não resistiu e morreu. A empresa não informou a causa da morte. A Polícia Científica informou que não foi acionada.





Em nota, a fábrica de chocolates lamentou o falecimento e afirmou que está oferecendo todo o amparo necessário à família. A Cacau Show também prestou condolências aos familiares e amigos da colaboradora.