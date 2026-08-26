Acidente entre carretas deixa motorista gravemente ferido na BR 101 em Linhares

Um motorista ficou gravemente ferido após a carreta que conduzia invadir a contramão e bater lateralmente em outra carreta, na BR 101, no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 4h50 desta quarta-feira (26).





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima conduzia uma carreta vermelha quando teria invadido a faixa contrária e colidido lateralmente com uma carreta branca. A corporação suspeita que o motorista tenha dormido ao volante, o que teria provocado o acidente. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Rio Doce, em Linhares.





Após a batida, o trânsito passou a operar no sistema pare e siga no sentido Aracruz. A restrição permanecia até por volta das 8h15.





A PRF informou que trabalha em conjunto com a Ecovias Capixaba para retirar as carretas da rodovia. A previsão inicial era de que o sistema pare e siga permanecesse por cerca de duas horas, até aproximadamente 10h, quando a pista deveria ser totalmente liberada.