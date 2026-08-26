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Colisão frontal

Acidente entre carretas deixa motorista gravemente ferido na BR 101 em Linhares

Publicado em

26 ago 2026 às 08:47
De acordo com a PRF, uma das possíveis causas do acidente é que o condutor da carreta vermelha tenha dormido ao volante
Segundo os policiais, a carreta vermelha invadiu a contramão e provocou uma colisão lateral PRF | ES

Um motorista ficou gravemente ferido após a carreta que conduzia invadir a contramão e bater lateralmente em outra carreta, na BR 101, no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 4h50 desta quarta-feira (26).


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima conduzia uma carreta vermelha quando teria invadido a faixa contrária e colidido lateralmente com uma carreta branca. A corporação suspeita que o motorista tenha dormido ao volante, o que teria provocado o acidente. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Rio Doce, em Linhares.


Após a batida, o trânsito passou a operar no sistema pare e siga no sentido Aracruz. A restrição permanecia até por volta das 8h15.


A PRF informou que trabalha em conjunto com a Ecovias Capixaba para retirar as carretas da rodovia. A previsão inicial era de que o sistema pare e siga permanecesse por cerca de duas horas, até aproximadamente 10h, quando a pista deveria ser totalmente liberada.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Operação Abutres

MPES faz buscas em Baixo Guandu por suspeita de fraude em indenizações da lama

Publicado em 26/08/2026 às 09:59

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, na manhã desta quarta-feira (26), durante uma nova fase da Operação Abutres. A investigação apura suspeitas de fraude na obtenção de indenizações relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), que contaminou o Rio Doce com lama de rejeitos de minério.


Segundo o MPES, as suspeitas envolvem fraudes para obter pagamentos por meio do Sistema Indenizatório Simplificado (Novel), então administrado pela Fundação Renova. Os investigados teriam utilizado informações, declarações ou documentos falsos ou adulterados para simular presença ou residência de requerentes em localidades atingidas pelo desastre entre outubro e dezembro de 2015.


Os mandados tiveram como objetivo recolher documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam ajudar no avanço das investigações. A ação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) e pela Promotoria de Justiça Criminal de Linhares, com apoio de servidores e agentes da Assessoria Militar do MPES.


As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos, dimensionar os prejuízos e buscar a recuperação de valores eventualmente obtidos de forma indevida. Segundo o Ministério Público, a Operação Abutres já resultou na celebração e negociação de Acordos de Não Persecução Penal (ANPPs), envolvendo valores destinados à reparação dos danos.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Perto da Curva do Saldanha

Trânsito intenso é registrado na Avenida Vitória na manhã desta quarta (26)

Publicado em 26/08/2026 às 07:45
Trânsito intenso na Avenida Vitória
Trânsito intenso na Avenida Vitória Waze

Motoristas enfrentaram trânsito intenso na Avenida Vitória, na altura da Curva do Saldanha, no bairro Forte São João, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (26). O site de monitoramento Waze chegou a apontar lentidão no trecho e exibiu um alerta de perigo registrado por usuários.


Segundo a Guarda Municipal, cinco ônibus de viagem estavam estacionados em uma das faixas do sentido Centro-Bento Ferreira, em frente ao Colégio Estadual. Os veículos já foram retirados e o trânsito liberado. 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Sul capixaba

Mulher de 41 anos é encontrada morta dentro de casa em Castelo

Publicado em 25/08/2026 às 18:11

Uma mulher de 41 anos foi encontrada morta dentro de casa, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (24). Segundo a Polícia Militar, uma vizinha contou que foi acionada pelo companheiro da mulher, que teria encontrado o corpo. Em seguida, ela chamou a polícia.


De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, onde serão realizados exames para identificar a causa da morte. O nome da mulher não foi divulgado.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Poste em risco

Defesa Civil alerta para risco de queda de poste em Marataízes

Publicado em 25/08/2026 às 16:20
A estrutura, localizada na Avenida Beira Mar
Durante vistoria, foi identificado deterioriação na estrutura e possibilidade de desprendimento das partes do concreto Reprodução | Defesa Civil Municipal de Marataízes

A Defesa Civil Municipal de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, emitiu um alerta nesta terça-feira (25) sobre o risco de queda de um poste no bairro Barra de Itapemirim. A estrutura, localizada na Avenida Beira Mar, apresenta sinais de deterioração e risco de desprendimento de partes do concreto, conforme constatado durante uma vistoria.


Segundo a Defesa Civil, uma equipe de iluminação pública foi acionada para substituir o poste até o fim desta terça-feira. Até a conclusão do serviço, o órgão orienta moradores e pedestres a evitarem permanecer ou circular nas proximidades da estrutura.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Fogo

Incêndio atinge lanchonete dentro da rodoviária de Aracruz; veja vídeo

Publicado em 25/08/2026 às 14:18

Um incêndio atingiu o interior de uma lanchonete localizada na rodoviária de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (24). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas ficaram concentradas em uma área próxima a uma panela elétrica. Ninguém ficou ferido.


O calor provocado pelo fogo fez com que os vidros de duas básculas se rompessem. A fiação elétrica de uma lâmpada que ficava próxima à panela também foi danificada pelas chamas e pelo calor.


Ainda de acordo com os Bombeiros, houve grande quantidade de fumaça no ambiente e espalhamento de óleo durante o incêndio. A reportagem de A Gazeta procurou a administração da lanchonete, mas não recebeu retorno até a última atualização.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Acidente na ES 488

Caminhoneira tomba carreta após frear para evitar atropelamento em Cachoeiro

Publicado em 25/08/2026 às 14:08
Caminhoneira tomba veículo após parar para evitar atropelamento em Cachoeiro
Caminhoneira tomba veículo após frear para evitar atropelamento em Cachoeiro Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma caminhoneira de 45 anos ficou ferida após a carreta que conduzia tombar depois de uma freada brusca para evitar o atropelamento de um motociclista, na manhã desta terça-feira (25), na ES 488, conhecida como Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.


O acidente aconteceu nas proximidades de uma empresa de mármore. Segundo a Polícia Militar, a motorista seguia no sentido BR 101 – Cachoeiro quando viu um motociclista cair na pista. Para não atingi-lo, ela fez uma manobra e parou a carreta, que estava carregada com um bloco de pedra.


A caminhoneira relatou aos policiais que, após a parada, o veículo começou a deslizar para o lado direito por causa da quantidade de barro na pista, proveniente das obras realizadas no trecho. A carreta acabou tombando às margens da rodovia. A pista não precisou ser interditada. Funcionários da empresa responsável pelas obras fizeram a sinalização do local e auxiliaram no controle do trânsito.


A motorista sofreu um corte no supercílio e escoriações pelo corpo. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O filho da caminhoneira também foi ao local para organizar a remoção do veículo.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Adote um "aumigo"

Próximo final de semana com duas feiras de adoções de pets em Cariacica

Publicado em 25/08/2026 às 11:48
Evento de adoção terá mais de 30 animais em busca de um novo lar neste fim de semana
Evento de adoção terá mais de 30 animais em busca de um novo lar neste fim de semana Letícia Santos | Prefeitura de Cariacica

Quem deseja transformar a vida de um animalzinho terá duas oportunidades no próximo final de semana, no município de Cariacica. No sábado (29), a Feira de Adoção será realizada no primeiro piso do Shopping Moxuara, das 9h às 13h. Já no domingo (30), a ação acontece ao ar livre, na Orla de Cariacica, das 6h às 12h.


Os eventos são promovidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec). No primeiro dia, 20 animais estarão à espera de um lar. O segundo dia contará com outros 15 animais disponíveis, além de recreação, pipoca, algodão-doce e brinquedos infláveis para as crianças. 


Entre os critérios exigidos estão ter mais de 18 anos, apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado. Os interessados também passarão por uma entrevista com a equipe técnica responsável, para garantir que a adoção seja consciente e que os animais encontrem um lar seguro e adequado.

Serviço 

Evento de adoção de animais

  • Sábado (29)
Local: primeiro piso do Shopping Moxuara (na parte externa, onde fica o playground)
Horário: das 9h às 13h
20 animais disponíveis


  • Domingo (30)
Local: Orla de Cariacica
Horário: das 6h às 12h
15 animais disponíveis

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Feminicídio em Montanha

Polícia procura suspeito de matar namorada e esconder corpo em geladeira no ES

Publicado em 25/08/2026 às 11:30
Caso aconteceu no centro de Montanha. Benedita de Jesus Rodrigues, era natural de nanuque (MG), e mantinha um relacionamento com o suspeito
Silas Santos Fontoura, de 40 anos, é procurado pelo feminicídio de Benedita de Jesus Rodrigues, de 59 Crédito: Divulgação | PCES

A Polícia Civil procura Silas Santos Fontoura, de 40 anos, suspeito de matar a namorada, Benedita de Jesus Rodrigues, de 59, encontrada dentro de uma geladeira em uma residência no Centro de Montanha, no Norte do Espírito Santo. O corpo foi localizado na noite de sexta-feira (21), após a mulher ficar cerca de uma semana desaparecida.


Benedita era natural de Nanuque, em Minas Gerais, e mantinha um relacionamento com Silas, mas os dois não moravam juntos. Segundo as investigações, ela foi vista pela última vez no sábado (15).


Ainda de acordo com a Polícia Civil, um vizinho, que também era locador do imóvel, questionou Silas sobre o desaparecimento da mulher. O suspeito teria dito que Benedita havia retornado para a cidade natal. Na terça-feira (18), ele pediu uma bicicleta emprestada ao homem e não foi mais visto.


Desconfiado, o locador entrou no imóvel na sexta-feira (21) e encontrou o corpo de Benedita dentro da geladeira. Após a descoberta, policiais constataram que Silas é procurado pela Justiça da Bahia desde agosto de 2025 por outro homicídio.


A Polícia Civil pede que informações que possam ajudar a localizar o suspeito sejam repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, pelo site do serviço ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Abastecimento

Seca faz água do mar invadir Rio Cricaré e São Mateus pede economia de água

Publicado em 25/08/2026 às 10:25
Ele atravessa o interior capixaba, passa pela área urbana e histórica de São Mateus e deságua no Oceano Atlântico em Conceição da Barra
Bacia do Rio Cricaré é a segunda maior do Espírito Santo Crédito: Eduardo Lucas

A Prefeitura de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, emitiu um alerta nesta terça-feira (25) sobre o avanço da água do mar sobre o Rio Cricaré. Segundo o município, o fenômeno está relacionado ao período de estiagem e já afeta pontos utilizados para a captação de água.


De acordo com a administração municipal, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), responsável pelo abastecimento, realizou monitoramento e identificou níveis de salinidade acima do limite permitido em alguns pontos de captação.


Diante da situação, a prefeitura orienta que os moradores racionem o uso da água e evitem desperdícios. O município informou que continua acompanhando as condições do rio e adotando medidas para garantir o abastecimento.


A prefeitura pediu a colaboração da população e reforçou a importância do uso consciente da água durante o período de estiagem.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Fluxo intenso

Trânsito intenso provoca retenção na Terceira Ponte, sentido Vitória

Publicado em 25/08/2026 às 08:41
Trânsito intenso na Terceira Ponte, sentido Vitória
Trânsito intenso na Terceira Ponte, sentido Vitória Leitor A Gazeta

Um trânsito intenso foi registrado na Terceira Ponte, no sentido Vitória, na manhã desta terça-feira (25). Imagens enviadas à reportagem mostram uma longa fila de veículos na via. No site da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) também foi possível constatar uma retenção nas duas faixas para fluxo de carros na via por volta das 8h30. 

Trânsito intenso na Terceira Ponte, sentido Vitória
Trânsito intenso na Terceira Ponte, sentido Vitória Ceturb-ES

A Ceturb-ES informou que três ocorrências foram registradas na Terceira Ponte, no sentido Vila Velha-Vitória: um acidente sem vítimas e dois veículos que sofreram pane. Após os atendimentos, as pistas foram liberadas.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura

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