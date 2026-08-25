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Posto de descanso

Área em Linhares é desapropriada para 1ª superparada de caminhoneiros na BR 101 no ES

Espaço no km 169,9 da rodovia terá estrutura gratuita para descanso e deverá ser entregue até agosto de 2027, para quando também está previsto o posto de Átílio Vivácqua, no Sul do Estado

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 10:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2026 às 10:11
Áreas no km 169,9 da BR 101, em Rio Quartel, Linhares
Áreas no km 169,9 da BR 101, em Rio Quartel, Linhares Crédito: Reprodução | Google Street View

Uma área no km 169,9 da BR 101, no distrito Rio Quartel, wm Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi declarada de utilidade pública para fins de desapropriação e será destinada à implantação de um Ponto de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiros. A medida foi publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no Diário Oficial da União na última quinta-feira (20), e a Ecovias Capixaba já iniciou os trâmites para conduzir o processo de desapropriação.


Segundo a concessionária, o PPD de Linhares terá área total de 280,19 metros quadrados e deverá ser concluído até agosto de 2027. O espaço faz parte do contrato modernizado de concessão da BR 101 e será gratuito para caminhoneiros e motoristas do transporte rodoviário de passageiros. A estrutura funcionará 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana e feriados, e permitirá permanência de até 12 horas.


Conforme informações divulgadas no final do ano passado pelo colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta, a previsão é que o local tenha entre 70 e 90 vagas para veículos, além de banheiros, refeitório, lavanderia, iluminação e segurança. Restaurantes e lanchonetes também poderão funcionar nos espaços, mas esses serviços poderão ser cobrados. O objetivo dos PPDs é oferecer condições adequadas de descanso aos motoristas que percorrem longas distâncias e contribuir para a segurança viária.


Além de Linhares, um segundo PPD será implantado no km 425,3 da BR 101, em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. O espaço terá 310,78 metros quadrados e também deverá ser entregue até agosto de 2027. Nesse caso, o processo para declaração de utilidade pública está em fase final de aprovação pela ANTT.


Atualmente, caminhoneiros que percorrem os 478 quilômetros da rodovia entre o Espírito Santo e o extremo sul da Bahia enfrentam falta de locais adequados para descanso e, muitas vezes, recorrem a postos de combustíveis ou paradas improvisadas. Segundo a Ecovias Capixaba, os dois PPDs foram previstos justamente para ampliar a infraestrutura de apoio aos motoristas profissionais.


Os PPDs integram o novo contrato de concessão da BR 101, com duração de 24 anos e previsão de R$ 10 bilhões em investimentos. O projeto inclui 172 quilômetros de duplicações, 41 quilômetros de faixas adicionais e 51 quilômetros de contornos, além de melhorias no pavimento e na sinalização. A concessão abrange 25 municípios capixabas e um município baiano, no trecho entre Mimoso do Sul (ES) e Mucuri (BA).

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