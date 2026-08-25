Seca faz água do mar invadir Rio Cricaré e São Mateus pede economia de água

A Prefeitura de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, emitiu um alerta nesta terça-feira (25) sobre o avanço da água do mar sobre o Rio Cricaré. Segundo o município, o fenômeno está relacionado ao período de estiagem e já afeta pontos utilizados para a captação de água.





De acordo com a administração municipal, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), responsável pelo abastecimento, realizou monitoramento e identificou níveis de salinidade acima do limite permitido em alguns pontos de captação.





Diante da situação, a prefeitura orienta que os moradores racionem o uso da água e evitem desperdícios. O município informou que continua acompanhando as condições do rio e adotando medidas para garantir o abastecimento.





A prefeitura pediu a colaboração da população e reforçou a importância do uso consciente da água durante o período de estiagem.