Solidariedade

Doação em Cachoeiro pode beneficiar até três pacientes na fila por órgãos no ES

Córneas e fígado de homem de 67 anos serão doados após autorização da família; captação foi realizada no Hospital Santa Casa de Misericórdia

Um gesto de solidariedade vai ajudar até três pacientes no Espírito Santo. Em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Estado, a família de Eloy Benedicto, de 67 anos, autorizou a doação de órgãos do idoso após a constatação de morte cerebral dele na quinta-feira (15). Ele estava internado desde o dia 7 de maio na Santa Casa de Misericórdia, no município, após cair de madrugada na casa onde morava com a esposa, localizada na comunidade de Bom Destino, em Iconha, também na Região Sul.>