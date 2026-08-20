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Frentista é atingido por linha com cerol na BR 259 no ES e leva 8 pontos no pescoço

Arthur Moratti, de 19 anos, é de Aimorés (MG) e seguia de moto para o trabalho quando foi atingido na BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste capixaba

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 11:18

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

20 ago 2026 às 11:18
O jovem é morador de Aimorés, em Minas Gerais, e costuma fazer o mesmo trajeto durante a semana. Na noite do acidente, ele seguia para um posto de gasolina onde trabalha quando se deparou com a linha.
Frentista levou 8 pontos após ter pescoço cortado por linha com cerol na BR 259 Crédito: Arthur Moratti

Um frentista de 19 anos ficou ferido e precisou levar oito pontos no pescoço após ser atingido por uma linha com cerol enquanto trafegava de moto pela BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Arthur Moratti contou à reportagem de A Gazeta que o acidente aconteceu na noite de segunda-feira (17).


Morador de Aimorés, em Minas Gerais, o jovem costuma fazer o mesmo trajeto durante a semana. Na noite do acidente, ele seguia para o posto de gasolina onde trabalha quando se deparou com a linha. Arthur contou que percebeu o objeto muito próximo, mas não teve tempo de frear e acabou sendo atingido.


Após passar pela linha, o jovem sentiu uma forte queimação na região do pescoço. Ele procurou atendimento por conta própria no Hospital Estadual Dr. João dos Santos Neves, em Baixo Guandu. Na unidade, foi informado de que o ferimento provocado pela linha tinha profundidade mediana.


Por causa do corte, Arthur precisou levar oito pontos para auxiliar na cicatrização. Apesar do susto, ele disse considerar que teve sorte. “O corte não foi profundo, mas foi mediano. Mais uns dedos para o lado, era fatal”, contou.


Arthur informou que vai registrar um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil para que o caso seja investigado.

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