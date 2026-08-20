Homem é preso após furtar caixa de transportar corpos do SML de Cachoeiro

Um homem de 31 anos foi preso na noite de quarta-feira (19) após furtar uma caixa metálica utilizada para o transporte de corpos da Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Científica, o suspeito invadiu a antiga sede da instituição, no bairro Independência, e retirou o equipamento do imóvel.





De acordo com a Guarda Civil Municipal, denúncias sobre o furto levaram uma equipe a iniciar buscas com auxílio de imagens do videomonitoramento. O suspeito foi localizado no bairro Nossa Senhora Aparecida, já levando a caixa. Conforme a corporação, ele estava bastante alterado e exaltado no momento da abordagem.





Durante o trajeto até a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, o homem deu vários chutes no compartimento de segurança da viatura e danificou a estrutura interna. A caixa metálica foi recuperada e entregue a um perito oficial criminal.





O suspeito foi autuado em flagrante por furto qualificado e dano qualificado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). A Polícia Científica informou que vai reavaliar as estratégias de segurança adotadas na antiga sede da instituição.