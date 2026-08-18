Jovens são presas por tentar matar adolescente após briga pelo WhatsApp no ES

Uma adolescente de 16 anos ficou ferida após ser surpreendida e atacada com golpes de canivete por três jovens dentro de uma padaria, no bairro Boa Vista, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (17). De acordo com a Polícia Civil, Ana Luiza da Conceição, de 20 anos, e Sabrine Santana Salgado, de 19, foram presas. A terceira suspeita, de 16 anos, foi apreendida.





As investigações iniciais apontam que o ataque teria sido motivado pelo fim da amizade entre as quatro meninas. Segundo a corporação, após uma discussão por mensagens pelo WhatsApp, as suspeitas pediram a localização da vítima. A adolescente informou o endereço da padaria onde trabalhava como menor aprendiz. Em seguida, as três foram até o estabelecimento e a surpreenderam.





Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que as jovens atacam a adolescente. Outros funcionários intervieram e conseguiram interromper a agressão.





A vítima sofreu aproximadamente sete perfurações na cabeça, no braço e nas costas. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada para o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares. Após receber atendimento médico, a adolescente recebeu alta.





O delegado Marcelo Cruz, titular do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, informou que as duas jovens foram autuadas em flagrante por tentativa de homicídio. Segundo o delegado, o crime poderá ser qualificado após a conclusão das diligências.





A terceira adolescente foi apreendida e aguarda a formalização da manifestação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Dois canivetes e três aparelhos celulares foram apreendidos e serão encaminhados para perícia.