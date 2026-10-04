Eleitores enfrentam filas e espera de mais de 2 horas para votar no ES

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O candidato ao governo do Espírito Santo Lorenzo Pazolini (Republicanos) chegou ao local de votação, na Faculdade de Direito de Vitória (FDV), em Santa Lúcia, em Vitória, por volta das 12h20 deste domingo (4). Ele registrou o voto às 12h47 e estava acompanhado da mulher e da filha.
Durante entrevista, Pazolini afirmou estar otimista com o resultado e avaliou que a campanha foi conduzida com humildade, diálogo e apresentação de propostas. “A expectativa de hoje é positiva. Trabalhamos com muita humildade, por meio do convencimento, do diálogo e de propostas. Esperamos que hoje seja o dia da democracia, com muita tranquilidade, muita paz e muito amor no coração”, afirmou.
O candidato também agradeceu o apoio recebido durante a campanha e disse que a jornada foi marcada por emoção. Pazolini evitou antecipar qualquer resultado e destacou a importância de respeitar o processo democrático.
O candidato ao governo do Espírito Santo Ricardo Ferraço (MDB) votou na manhã deste domingo (4), na Escola da Ilha, no bairro Praia do Canto, em Vitória. Acompanhado da esposa e de seu aliado Renato Casagrande (PSB), candidato ao Senado, o postulante chegou ao local por volta das 8h30 e registrou seu voto na urna eletrônica.
Após votar, Ferraço conversou rapidamente com a imprensa e destacou o otimismo e confiança em sua campanha. "Foram quase 50 dias de um diálogo intenso com a população capixaba e meu otimismo e confiança vêm do reconhecimento que as pessoas têm pela transformação real que estamos fazendo no Espírito Santo", afirmou.
"Em caso de segundo turno, nós vamos aprofundar o debate entre as diferenças que existem entre os projetos que estão sendo submetidos à população capixaba. Mas é preciso aguardar com tranquilidade o resultado eleitoral", declarou, ao ser perguntado sobre a possibilidade de segundo turno para as eleições de governador.
Depois, o candidato seguiu para casa, onde aguardará a contagem dos votos ao lado de sua família.
Um bolão com 8 cotas feito na Praia da Costa, em Vila Velha, acertou a quina da Mega-Sena e vai receber R$ 25.224,32. O prêmio principal, sorteado excepcionalmente na noite de sábado (3) por causa das eleições, acumulou novamente. O valor pode chegar a R$ 92 milhões no sorteio de terça-feira (6).
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 48 - 13 - 04 - 09 - 06 - 28 .
Outras 117 apostas também acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 25.224,37. Outras 8.062 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 608,56.
A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6. Para os sorteios às terças e quintas-feiras ela pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
No caso dos sorteio aos domingos, as apostas podem ser feitas até as 22h do sábado anterior. Para os bolões digitais, as apostas se encerram às 10h45 do domingo - o sorteio ocorre a partir das 11h.
Uma mulher que estava na garupa de uma motocicleta Honda/CG 160 Fan vermelha morreu após o veículo colidir com uma carreta. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 15h22 deste sábado (3), no km 115,7 da BR 101, na zona rural de Sooretama, no Norte do Espírito Santo.
Ainda não se sabe quais foram as causas do acidente. O piloto foi encaminhado para um hospital da região. A identidade da vítima não foi divulgada. As equipes da PRF isolaram a cena do acidente, e o fluxo de veículos na rodovia seguiu sem interrupção total, por meio de um desvio.
A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou a cargo da PRF.
Em meio à chuva, um caminhão desceu uma ladeira desgovernado e tombou em um do morro no bairro Castelo Branco, em Cariacica. O acidente, cujo barulho acordou moradores, aconteceu por volta das 5 horas deste sábado (3), em uma via íngreme, conhecida como “Rua da Jaqueira”.
O pedreiro Jonatan Teixeira relatou que um vizinho chegou a pensar que fosse o barranco desabando ao escutar os sons. “Tem uns loucos que sobem e descem isso aí o tempo todo, motoqueiros, mas esse caras não conhecem aqui não, tenho certeza que não, para descer de caminhão. É perigoso, e tem muita criança aqui na rua”, explicou.
Duas pessoas estavam no veículo no momento do acidente, sendo um deles um feirante, dono do caminhão. Ninguém ficou ferido e, às 9h15, um reboque foi acionado pelo feirante e removeu o veículo do local, conforme apuração do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta.
Oito voos foram cancelados no Aeroporto de Vitória, neste sábado (3), por causa da chuva registrada pela manhã. Segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o local, as rotas canceladas tinham como origem e destino os aeroportos de Guarulhos e Congonhas (São Paulo) e Galeão (Rio de Janeiro).
"Orientamos aos passageiros com voos previstos a procurarem as suas respectivas companhias aéreas para mais informações sobre voos e remarcações", completou a Zurich Airport Brasil.
Por conta dos cancelamentos, os chefs Henrique Fogaça e Léo Santos, que participariam do Salt, Fire & Drive Festival, na Enseada do Suá, em Vitória, não poderão comparecer ao evento neste sábado. A informação foi divulgada pelo shopping que sedia a programação.
A chuva tem gerado impacto também em terra. Moradores e transeuntes registraram ruas alagadas em Itapuã, Cocal, Nova Itaparica, Ibes e Novo México, em Vila Velha, na manhã deste sábado. A previsão é que a tempestade permaneça até o final do dia.
Uma mulher e seus dois filhos pequenos foram atropelados por um motociclista na noite de sexta-feira (2), no bairro Carlos Germano, em Colatina, no Noroeste do Estado. As idades das vítimas não foram divulgadas.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que atravessava a faixa de pedestres acompanhada dos dois filhos quando os três foram atingidos por uma motocicleta. O motociclista, segundo relatou a vítima à PM, deixou o local sem prestar socorro. A mulher informou apenas que se tratava de uma motocicleta Yamaha YBR, de cor verde.
A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Silvio Avidos. As duas crianças foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) ao Hospital São José. Até o momento, o motociclista não havia sido localizado.
Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
Um homem de 61 anos morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete na noite da última quinta-feira (1º), na BR-342, nas proximidades de Joassuba, na zona rural de Ecoporanga, no Norte do Espírito Santo.
O motorista da caminhonete, de 42 anos, contou para a Polícia Militar que seguia no sentido Nova Venécia x Ecoporanga quando a motocicleta teria invadido a contramão e ocorrido a colisão. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica (0,00 mg/L). O motociclista chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Fumatre, em Ecoporanga, mas não resistiu aos ferimentos.
O condutor da caminhonete foi encaminhado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde prestou depoimento e foi liberado pois permaneceu no local do acidente e, até aquele momento, não havia indícios de crime que justificassem uma prisão em flagrante.
O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Ecoporanga. O corpo do homem de 61 anos foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.
Um jovem de 18 anos, identificado como Gabriel Batista de Oliveira, morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na madrugada deste sábado (3), na BR-482, no distrito de Rive, em Alegre, na Região do Caparaó no Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 4h52, na altura do km 71. No local, os militares encontraram uma Honda Biz e um caminhão envolvidos na colisão. Gabriel, que conduzia a moto, foi encontrado já sem vida.
O motorista do caminhão, um homem de 35 anos, contou para a PM que seguia no sentido Alegre x Itaipava quando a motocicleta teria invadido a contramão, e que tentou evitar a colisão, mas não conseguiu. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de bebida (0,00 mg/L). Ele foi encaminhado à delegacia para registro da ocorrência.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão da Delegacia Regional de Alegre e que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.
Um jovem de 19 anos foi morto a tiros dentro de uma distribuidora de bebidas no bairro de Fátima, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (3), A motivação ainda é desconhecida.
Testemunhas contaram para a Polícia Militar que os criminosos (não foi informado quantos) chegaram ao local em um veículo. Um deles teria desembarcado e efetuado os disparos contra a vítima. Nem as características dos suspeitos, nem as placas do carro, foram informadas para a PM.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passará por necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.