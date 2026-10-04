Os dois lados do mesmo Sapiens

A extraordinária capacidade humana de cooperação não escolhe a finalidade. Nós escolhemos. Eu tinha pouco mais de trinta anos quando, depois de um grande desastre, tentávamos fazer chegar ajuda a comunidades isoladas e já em situação nutricional crítica.





Numa conversa com uma liderança comunitária surgiu um paradoxo que nunca esqueci. Aquele homem queria que os alimentos chegassem. Mas determinadas regras culturais daquela comunidade deveriam ser rigorosamente respeitadas. Caso contrário, advertiu, ele próprio envenenaria os alimentos distribuídos.





O homem que queria alimentos para sua comunidade era também o homem que admitia a possibilidade de envenená-los.





Os dois Sapiens estavam diante de mim na mesma pessoa.





Era a capacidade humana de decidir quem pertence ao círculo do cuidado e quem fica de fora. Essa fronteira muda de nome: fé, tribo, ideologia, bandeira.





Minha jovem cabeça de engenheiro de sistemas tinha dificuldade para processar aquilo. Se havia pessoas em situação crítica, alimento disponível e conseguíamos fazê-lo chegar, a equação parecia simples: precisávamos alimentar as pessoas.





Eu ainda não compreendia suficientemente que seres humanos não vivem apenas de equações. Vivem de identidades, crenças, pertencimentos, medos, símbolos, memórias e lealdades.





Mas primeiro eu as encontrei em pessoas.





Talvez aquela tenha sido uma das minhas primeiras grandes aulas sobre humanware: a racionalidade técnica, sozinha, era incapaz de explicar o ser humano diante de mim.





Razão e crença. Técnica e política. Solidariedade e violência. Pânico e serenidade. Vida e morte.





Às vezes dentro do mesmo Sapiens.





Há outro brasileiro cuja história sempre me provoca. Alberto Santos Dumont ajudou a realizar o sonho de voar. Poucos anos depois, aquela conquista carregava metralhadoras e bombas. Em 1926, apelou à Liga das Nações contra o uso dos aviões como armas de guerra.



