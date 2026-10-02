Quanto guardar para o dinheiro não acabar na aposentadoria?

A boa notícia é que o planejamento pode ser organizado a partir de cinco perguntas.





1. Quanto faltará por mês? O primeiro número não é o patrimônio, mas a renda desejada. É preciso estimar quanto custará o padrão de vida na aposentadoria e descontar receitas previstas, como INSS, aluguéis e pensões. Se a meta for R$ 5 mil mensais e o INSS representar R$ 2 mil, os investimentos precisarão complementar R$ 3 mil. A conta deve considerar também despesas que podem crescer com a idade, especialmente saúde, medicamentos e cuidados de longo prazo.





2. Qual será o retorno real? Planejar décadas com base na rentabilidade atual dos investimentos é arriscado. O cálculo deve considerar o retorno real líquido, descontando inflação, impostos e custos. O objetivo não é acumular mais reais, mas preservar o poder de compra. Por isso, projeções de longo prazo precisam trabalhar com premissas conservadoras. Rentabilidade futura é estimativa, não promessa.





3. Quanto do patrimônio será consumido? Há quem queira preservar o capital e retirar apenas parte dos rendimentos. Outros preferem utilizar também o patrimônio ao longo dos anos. A escolha depende dos objetivos, do prazo e da necessidade de deixar recursos para herdeiros ou manter uma reserva. Preservar integralmente o patrimônio exige, em geral, uma acumulação maior do que planejar seu consumo gradual.





4. Como lidar com a longevidade? Uma aposentadoria pode durar três décadas ou mais. Por isso, o planejamento deve considerar uma vida mais longa e períodos de oscilação dos mercados. Diversificação, liquidez e revisões periódicas ajudam a reduzir o risco de precisar vender investimentos em momentos desfavoráveis.