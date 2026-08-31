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Por que Lionel Messi anunciou sua aposentadoria da Seleção Argentina

O craque argentino Lionel Messi anuncia sua aposentadoria da Seleção Argentina, dizendo que foi uma decisão "dolorosa", mas que entende que "chegou a hora".

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 13:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

31 ago 2026 às 13:34
Imagem BBC Brasil
Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP via Getty Images

O craque argentino Lionel Messi anunciou sua aposentadoria da seleção, dizendo que foi uma decisão que o "magoou", mas que "chegou a hora".

O jogador de 39 anos, que capitaneou a Argentina na conquista da Copa do Mundo no Catar em 2022, marcou 125 gols em 207 partidas, tornando-se o maior artilheiro e o jogador com mais partidas pela seleção argentina.

Em um comunicado no Instagram, Messi disse que deu tudo pela Seleção Argentina, mas que agora "não tem mais nada a dar".

Ele acrescentou: "O tempo está se esgotando, os capítulos chegam ao fim, e este é um que me dói profundamente."

"Eu amo, sempre amei e sempre amarei fazer parte da Seleção."

"Dei tudo de mim, não tenho mais nada para dar e, além disso, há alguns jovens jogadores realmente ótimos surgindo atrás de mim que merecem sua chance."

No início de agosto, Messi disse que estava considerando seu futuro no futebol após a morte de seu pai, Jorge, que faleceu aos 68 anos em decorrência de uma doença prolongada.

Vencedor da Bola de Ouro por oito vezes, Messi disse que escreveu sua mensagem de aposentadoria em 21 de julho, dois dias depois da Argentina perder para a Espanha na final da Copa do Mundo deste ano.

O atacante, que joga pelo clube Inter Miami, acrescentou: "Hoje, depois do que aconteceu com meu pai, estou ainda mais convicto do que antes."

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