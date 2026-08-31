Nova loja de rede de padarias vai abrir 30 vagas de emprego em Jardim Camburi

A rede Monza Padaria e Confeitaria está com 80 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. Desse total, 30 profissionais serão contratados para trabalhar na nova loja da rede, que deve ser inaugurada em aproximadamente 90 dias em Jardim Camburi, Vitória.
A unidade vai funcionar onde ficava a antiga Pão Divino, na região da Praça do Chorinho. As obras estão previstas para começar ainda esta semana.
Os cargos de balconista e ajudante de padeiro exigem que os candidatos tenham o ensino fundamental completo. Para os demais postos, o requisito é ter o ensino médio.
Há ainda 50 oportunidades de trabalho disponíveis para outras lojas da rede na Grande Vitória (Serra, Cariacica, Vila Velha e Vitória).
Os interessados podem agendar entrevista pelo WhatsApp (27) 99748-8634.
A Monza Padaria e Confeitaria conta atualmente com 15 lojas em funcionamento, incluindo a unidade de Barro Vermelho, inaugurada recentemente.
Balconista
Padeiro
Subgerente
Gerente de Loja
Operador(a) de caixa
Ajudante de padeiro
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