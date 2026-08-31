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Oportunidades

Nova loja de rede de padarias vai abrir 30 vagas de emprego em Jardim Camburi

Os cargos de balconista e ajudante de padeiro exigem que os candidatos tenham o ensino fundamental. Para os demais, o requisito é ter o nível médio.

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 14:14

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 ago 2026 às 14:14
Monza Padaria e Confeitaria anuncia expansão
Monza Padaria e Confeitaria anuncia expansão Divulgação

A rede Monza Padaria e Confeitaria está com 80 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. Desse total, 30 profissionais serão contratados para trabalhar na nova loja da rede, que deve ser inaugurada em aproximadamente 90 dias em Jardim Camburi, Vitória.


A unidade vai funcionar onde ficava a antiga Pão Divino, na região da Praça do Chorinho. As obras estão previstas para começar ainda esta semana.

Os cargos de balconista e ajudante de padeiro exigem que os candidatos tenham o ensino fundamental completo. Para os demais postos, o requisito é ter o ensino médio.


Há ainda 50 oportunidades de trabalho disponíveis para outras lojas da rede na Grande Vitória (Serra, Cariacica, Vila Velha e Vitória).

Os interessados podem agendar entrevista pelo WhatsApp (27) 99748-8634.


A Monza Padaria e Confeitaria conta atualmente com 15 lojas em funcionamento, incluindo a unidade de Barro Vermelho, inaugurada recentemente.

Confira os cargos 

  • Balconista 

  • Padeiro

  • Subgerente 

  • Gerente de Loja

  • Operador(a) de caixa

  • Ajudante de padeiro

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