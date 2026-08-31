Nova loja de rede de padarias vai abrir 30 vagas de emprego em Jardim Camburi

A rede Monza Padaria e Confeitaria está com 80 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. Desse total, 30 profissionais serão contratados para trabalhar na nova loja da rede, que deve ser inaugurada em aproximadamente 90 dias em Jardim Camburi, Vitória.





A unidade vai funcionar onde ficava a antiga Pão Divino, na região da Praça do Chorinho. As obras estão previstas para começar ainda esta semana.