Gatos conseguem ver fantasmas? Conheça essa e outras crendices associadas aos felinos 

A imagem de uma bruxa acompanhada por um gato , especialmente preto, aparece frequentemente em livros, filmes e decorações de Halloween. Essa associação tem raízes antigas, mas ganhou força na Europa medieval e nos períodos de perseguição às pessoas acusadas de bruxaria. Na época, pequenos animais podiam ser considerados “familiares”, seres que supostamente auxiliavam bruxas na realização de práticas mágicas. Os hábitos noturnos, os movimentos silenciosos e a independência dos gatos provavelmente ajudaram a alimentar ainda mais o mistério em torno deles.