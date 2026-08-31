O que são os Erês? Conheça as entidades que trazem a energia das crianças e são celebradas em setembro

O dia 27 de setembro é tradicionalmente associado a São Cosme e São Damião e, no Brasil, a data ganhou forte relação com as celebrações das crianças espirituais na Umbanda e com a distribuição de doces. A tradição também dialoga com elementos do sincretismo religioso brasileiro, especialmente com a associação entre os santos católicos e os Ibejis, divindades gêmeas da tradição iorubá relacionadas à infância, à alegria e à dualidade. Por isso, durante o mês, é comum encontrar terreiros realizando festas e giras dedicadas à linha das Crianças, embora as formas de celebração possam variar de acordo com cada terreiro e tradição.