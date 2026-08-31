Segurança de e-mails e o risco de um ataque cibernético

Felizmente, é possível adotar hábitos simples para reduzir bastante os riscos de invasão. Um deles é a implementação da autenticação de dois fatores (MFA), pois adiciona uma camada extra de proteção que impede acessos não autorizados, mesmo quando a senha é descoberta pelos cibercriminosos.





Outra medida importante é o emprego de senhas fortes e exclusivas para cada serviço digital. Também é válido contar com um antivírus confiável e manter sistemas operacionais e aplicativos sempre atualizados. Esses procedimentos facilitam a correção de vulnerabilidades conhecidas, reduzindo os riscos de qualquer exploração maliciosa.





Outro ponto crucial para minimizar golpes digitais abrange o comportamento do usuário ao navegar e interagir com mensagens. Por exemplo, ao receber e-mails duvidosos, é indispensável checar cuidadosamente o endereço do remetente e o domínio oficial.





Dessa forma, é mais simples identificar pequenos erros de digitação que costumam denunciar fraudes. Além disso, deve-se evitar clicar em links ou baixar anexos suspeitos. Nesse caso, o caminho mais seguro é acessar o site oficial da organização pelo navegador.





Mas seguir essas ações não basta. É preciso evitar o acesso a dados confidenciais em redes Wi-Fi públicas e não protegidas. Outras recomendações são configurar filtros de spam e limpar a caixa de entrada regularmente para eliminar possíveis ameaças latentes.