Infodemia e cibercondria: quando o excesso de informações pode comprometer a saúde?

Ter acesso à informação nunca foi tão simples. Saber em quem confiar, por outro lado, ainda é um desafio. Em poucos minutos, uma pesquisa online sobre saúde pode apresentar dezenas de respostas diferentes para um mesmo sintoma, tratamento ou hábito de prevenção. O problema é que nem todas elas são verdadeiras e, muitas vezes, distinguir fatos de opiniões ou desinformação exige mais do que uma busca na internet.