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Na Gardênia Azul

Chefe do Comando Vermelho na zona oeste morre em operação no Rio

Segundo a corporação, Pierre Sá reagiu à abordagem atirando contra a equipe policial. Ele foi baleado, socorrido e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 13:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 ago 2026 às 13:17
Pierre Sá da Silva, conhecido como PQD, morto em operação policial
Pierre Sá da Silva, conhecido como PQD, morto em operação policial Reprodução/Polícia Civil
Pierre Sá da Silva, o PQD, apontado pela Polícia Civil como um dos principais chefes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, morreu em suposto confronto com agentes na manhã desta terça-feira (18), na Gardênia Azul, zona oeste da cidade. A ação faz parte da Operação Contenção, ação do governo estadual contra o avanço territorial da facção.
Segundo a corporação, Pierre reagiu à abordagem atirando contra a equipe policial. Ele foi baleado, socorrido e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Os policiais apreenderam uma pistola que estaria com PQD.
A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito.
De acordo com investigações da Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais), Pierre comandava pontos de venda de drogas na Gardênia Azul e na Cidade de Deus e coordenava a expansão do Comando Vermelho para outras comunidades da zona oeste.
A polícia afirma que ele também articulava a mobilização de criminosos e o planejamento de ataques ligados a disputas territoriais recentes em Curicica, Camorim e na comunidade Asa Branca, além de tentativas de invasão a Rio das Pedras.
A região era considerada pela polícia o principal reduto de PQD, servindo de base para o planejamento e a coordenação das atividades da facção. Ele já era procurado com cartaz de informações divulgado pelo Disque-Denúncia.
Na mesma ação, outro homem foi preso. Contra ele havia mandado de prisão em aberto por roubo, de acordo com a polícia.
A Operação Contenção, segundo o governo do estado, pretende desarticular as estruturas financeira, logística e operacional do Comando Vermelho e prender traficantes que atuam na área. O balanço oficial da ofensiva soma mais de 375 pessoas presas e 138 mortas em confronto, além da apreensão de cerca de 482 armas, sendo 191 delas fuzis.

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