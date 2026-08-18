Chefe do Comando Vermelho na zona oeste morre em operação no Rio

Pierre Sá da Silva, o PQD, apontado pela Polícia Civil como um dos principais chefes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, morreu em suposto confronto com agentes na manhã desta terça-feira (18), na Gardênia Azul, zona oeste da cidade. A ação faz parte da Operação Contenção, ação do governo estadual contra o avanço territorial da facção.

Segundo a corporação, Pierre reagiu à abordagem atirando contra a equipe policial. Ele foi baleado, socorrido e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Os policiais apreenderam uma pistola que estaria com PQD.

A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito.

De acordo com investigações da Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais), Pierre comandava pontos de venda de drogas na Gardênia Azul e na Cidade de Deus e coordenava a expansão do Comando Vermelho para outras comunidades da zona oeste.

A polícia afirma que ele também articulava a mobilização de criminosos e o planejamento de ataques ligados a disputas territoriais recentes em Curicica, Camorim e na comunidade Asa Branca, além de tentativas de invasão a Rio das Pedras.

A região era considerada pela polícia o principal reduto de PQD, servindo de base para o planejamento e a coordenação das atividades da facção. Ele já era procurado com cartaz de informações divulgado pelo Disque-Denúncia.

Na mesma ação, outro homem foi preso. Contra ele havia mandado de prisão em aberto por roubo, de acordo com a polícia.