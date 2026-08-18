'Sempre quis construir ponte, só quero paz para governar', diz Flávio Bolsonaro sobre STF

"Sempre quis construir ponte, sempre tentei fazer isso. Só quero paz para governar. Vou indicar quatro homens e mulheres que sejam contra o aborto, contra as drogas, respeitem a Constituição e que não usem a caneta para promover perseguição por risco", disse a jornalistas, durante caminhada e "adesivaço" com o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e apoiadores em Belo Horizonte (MG). "Vai ser uma relação, não tem nenhuma dúvida, institucional, muito positiva", continuou.