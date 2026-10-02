Do debate cancelado à empresa que não investe por receio: o custo da insegurança jurídica

Na noite de 1º de outubro, a três dias do primeiro turno, a TV Globo cancelou o último debate presidencial antes da votação. Não se trata de um programa qualquer. O debate da Globo já foi apontado como decisivo em diversas eleições e faz parte da memória política do país desde 1989.





O motivo é conhecido. Em poucas horas, decisões de tribunais superiores alteraram as regras do evento. No TSE, um ministro decidiu quem participava. No STF, outro ministro desfez a decisão e mandou incluir um candidato na vaga deixada por outro. Ainda no TSE, uma terceira ministra proibiu a emissora de mostrar o púlpito vazio de quem não compareceu. Somadas às desistências de última hora, as liminares inviabilizaram o evento. A emissora preferiu não fazer.





O episódio é um retrato fiel do Brasil. Troque a emissora por qualquer empreendedor e a história se repete todos os dias.