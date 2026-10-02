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Críticas

Lula chama debates com vários candidatos de 'infrutíferos' e defende 'processo seletivo'

"Quando você tem cinco ou seis candidatos, você fala um minuto e espera dez minutos, fala dois minutos e espera dez minutos", diz presidente

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 09:21

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

02 out 2026 às 09:21
Lula participou de videocast na hora que seria exbido o debate Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, criticou nesta quinta-feira, 1º, o formato dos debates presidenciais com vários candidatos e defendeu uma espécie de "processo seletivo" que permita confrontos entre adversários com patamares semelhantes de intenção de voto. Em entrevista ao Flow Podcast, Lula afirmou que encontros com muitos participantes são "infrutíferos" e dificultam o aprofundamento das discussões.


Após decisões da Justiça alterando as regras do debate, a Globo cancelou o confronto que seria exibido na quinta-feira (1), alegando insegurança jurídica. Lula já havia informado que não participaria. Flávio Bolsonaro desistiu no início da noite de participar do embate.

"Quando você tem cinco ou seis candidatos, você fala um minuto e espera dez minutos, fala dois minutos e espera dez minutos. Não tem sequência. Você não pode pegar uma pessoa que tem 49% e levar para disputar com uma pessoa que está começando, tem 1%. É desproporcional até para o telespectador", afirmou.

Lula comparou a dinâmica a um jogador que dá um pique e volta a descansar. "Eu, sinceramente, acho esses debates infrutíferos. Não produzem nada, não dão sequência", disse. O petista também criticou o espaço para frases de efeito e provocações durante os confrontos e disse preferir formatos em que os candidatos respondam às mesmas perguntas.

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