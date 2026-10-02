Lula chama debates com vários candidatos de 'infrutíferos' e defende 'processo seletivo'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, criticou nesta quinta-feira, 1º, o formato dos debates presidenciais com vários candidatos e defendeu uma espécie de "processo seletivo" que permita confrontos entre adversários com patamares semelhantes de intenção de voto. Em entrevista ao Flow Podcast, Lula afirmou que encontros com muitos participantes são "infrutíferos" e dificultam o aprofundamento das discussões.





Após decisões da Justiça alterando as regras do debate, a Globo cancelou o confronto que seria exibido na quinta-feira (1), alegando insegurança jurídica. Lula já havia informado que não participaria. Flávio Bolsonaro desistiu no início da noite de participar do embate.