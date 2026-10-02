Temporal destelha imóveis e derruba mais de 20 árvores em São José do Calçado

Um temporal causou transtornos em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (1º). Segundo a Defesa Civil do município, foram registrados até o momento 13 destelhamentos e 23 quedas de árvores em bairros da sede.





De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Dener Nogueira, a chuva forte, acompanhada de rajadas de vento e raios, durou cerca de 1h20. Os atendimentos começaram ainda na noite de quinta-feira. “Não há registro ainda de desalojados. Os destelhamentos, em sua maioria, aconteceram em terraços. Há vias obstruídas e vamos aos distritos nesta manhã. Ainda estamos fazendo um levantamento de todos os danos”, afirmou o coordenador.





A rede elétrica também foi afetada durante o temporal. Segundo a Defesa Civil, equipes da concessionária EDP estão no município e trabalham para restabelecer o fornecimento.