Espírito Santo recebe alerta de tempestade para 32 municípios; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades em 32 municípios do Espírito Santo. O aviso é válido até as 23h59 desta quinta-feira (1º) e contempla cidades das regiões Sul e Serrana no Estado.
Segundo o Inmet, são esperadas chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros em um dia, além de ventos intensos, com velocidade entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. O alerta indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
*Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Wanessa Scardua.