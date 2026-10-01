Estoques de 6 tipos sanguíneos entram em nível crítico no ES

Seis dos oito tipos sanguíneos estão em nível crítico no Espírito Santo, alerta o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado (Hemoes). O órgão convoca doadores para reabastecer os estoques de sangue dos tipos:
- A-
- B-
- AB-
- AB+
- O-
- O+
Apenas os estoques de A+ e B+ aparecem classificados como estáveis.
- Horário: das 7h às 18h20
- Endereço: Avenida Marechal Campos, 1468, Maruípe, Vitória
- Telefones: (27) 3636-7920 | (27) 3636-7942
Colatina
- Horário: das 7h às 15h20
- Endereço: Rua Cassiano Castelo, s/n, Centro, Colatina (em frente ao Hospital Silvio Ávidos e ao lado da Secretaria Municipal de Saúde)
- Telefones: (27) 3717-2800 | (27) 3717-2808
Linhares
- Horário: das 7h às 15h20
- Endereço: Avenida João Felipe Calmon, nº 1305, Centro, Linhares (ao lado do Hospital Rio Doce)
- Telefone: (27) 3264-6000
São Mateus
- Horário: das 7h às 15h20
- Endereço: Avenida Othovarino Duarte Santos, km 02, Residencial Park Washington, São Mateus (ao lado do Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares)
- Telefone: (27) 3767-7954
Unidade de Coleta da Serra
- Horário: das 7h às 15h20
- Endereço: Avenida Eudes Scherrer de Souza, s/n, Laranjeiras, Serra (anexo ao Hospital Dório Silva)
- Telefone: (27) 3218-9429