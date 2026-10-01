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Estoques de 6 tipos sanguíneos entram em nível crítico no ES

Hemoes faz alerta para evitar desabastecimento na rede de saúde do Espírito Santo. Atualmente, seis dos oito tipos sanguíneos enfrentam escassez crítica

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 12:48

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

01 out 2026 às 12:48

Seis dos oito tipos sanguíneos estão em nível crítico no Espírito Santo, alerta o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado (Hemoes). O órgão convoca doadores para reabastecer os estoques de sangue dos tipos:

  • A-
  • B-
  • AB-
  • AB+
  • O-
  • O+ 


Apenas os estoques de A+ e B+ aparecem classificados como estáveis.

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Onde doar?
Vitória
  • Horário: das 7h às 18h20
  • Endereço: Avenida Marechal Campos, 1468, Maruípe, Vitória
  • Telefones: (27) 3636-7920 | (27) 3636-7942


Colatina

  • Horário: das 7h às 15h20
  • Endereço: Rua Cassiano Castelo, s/n, Centro, Colatina (em frente ao Hospital Silvio Ávidos e ao lado da Secretaria Municipal de Saúde)
  • Telefones: (27) 3717-2800 | (27) 3717-2808


Linhares

  • Horário: das 7h às 15h20
  • Endereço: Avenida João Felipe Calmon, nº 1305, Centro, Linhares (ao lado do Hospital Rio Doce)
  • Telefone: (27) 3264-6000


São Mateus

  • Horário: das 7h às 15h20
  • Endereço: Avenida Othovarino Duarte Santos, km 02, Residencial Park Washington, São Mateus (ao lado do Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares)
  • Telefone: (27) 3767-7954


Unidade de Coleta da Serra

  • Horário: das 7h às 15h20
  • Endereço: Avenida Eudes Scherrer de Souza, s/n, Laranjeiras, Serra (anexo ao Hospital Dório Silva)
  • Telefone: (27) 3218-9429

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