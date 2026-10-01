Nova perícia em ônibus que tombou e deixou 3 mortos na BR 262 no ES

Quatro dias após a tragédia que matou três pessoas na BR 262, peritos da Polícia Científica do Espírito Santo voltam a analisar, nesta quinta-feira (1º), o ônibus de excursão que tombou em Ibatiba, no Sul capixaba. A nova inspeção no veículo tenta identificar o que provocou o acidente na noite do último domingo (27).
O motorista e duas passageiras morreram no local. Dezenas de ocupantes do coletivo ficaram feridos. Segundo a Polícia Científica, trata-se de uma perícia complementar à realizada no local do acidente.
O delegado Bruno Alves Rodrigues, da Delegacia de Ibatiba, informou que as mortes as mortes das passageiras são investigadas, preliminarmente, como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A Polícia Civil também investiga os ferimentos dos demais passageiros como lesão corporal culposa.