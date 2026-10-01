Cristiano Ronaldo pode sofrer suspensão de até 6 meses após abandonar a seleção portuguesa

Posteriormente, os dois se reuniram e, segundo a imprensa portuguesa, a conversa teve um resultado positivo, indicando que o episódio poderia estar resolvido. A expectativa, porém, durou pouco. Durante a entrevista coletiva antes do duelo contra a Dinamarca, Jesus afirmou que não havia problemas entre os dois e disse que a situação já estava solucionada desde o jantar da noite anterior.