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Demolição

Prédio onde trabalhador morreu após queda de laje é demolido em Vila Velha

Imóvel em Novo México começou a ser derrubado nesta quinta-feira (1º); trecho da Avenida Sérgio Cardoso foi interditado para o serviço

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 14:21

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

01 out 2026 às 14:21
Prédio foi demolido nesta quinta-feira (1°)
Prédio começou a ser demolido nesta quinta-feira (1°) Bernardo Bracony

O prédio onde um ajudante de pedreiro morreu após a queda de uma laje em Novo México, Vila Velha, começou a ser demolido na manhã desta quinta-feira (1°). O trecho da Avenida Sérgio Cardoso, na altura da intervenção, está totalmente interditado. Equipes da Defesa Civil e da EDP, concessionária de energia, atuam no local.


O acidente ocorreu em 16 de setembro. Conforme apurado pela TV Gazeta à época, dois ajudantes de pedreiro trabalhavam na edificação, que tinha quatro andares, quando a laje do terceiro andar desabou. 


Nesta quinta-feira, o subsecretário municipal de Defesa Civil, Afonso Belenda Netto, pediu que moradores respeitem o isolamento da área para evitar acidentes. Segundo a empresa contratada para realizar o serviço, a previsão é de que toda a intervenção seja concluída até domingo (4).


A Defesa Civil informou ainda que a obra realizada no imóvel era irregular e reforçou a necessidade de procurar os órgãos competentes antes do início de intervenções em edificações. "Nesse caso, a obra era irregular. Por isso, pedimos para que os órgãos competentes sejam procurados", explicou.


A EDP precisou interromper o fornecimento de energia na região durante a manhã, mas o serviço já estava sendo restabelecido por volta do meio-dia, segundo apuração do repórter Felipe Sena, da TV Gazeta. Já o trecho da Avenida Sérgio Cardoso deverá funcionar com apenas uma faixa liberada até o fim da intervenção.

Relembre o caso

Os dois ajudantes de pedreiro trabalhavam na demolição do prédio. O quarto andar já havia sido retirado, e na manhã de 16 de setembro, os serviços estavam concentrados no terceiro pavimento.


Por volta das 9h, a laje do terceiro andar desabou. Com o impacto, os escombros atingiram o segundo pavimento, onde dois trabalhadores ficaram presos. Um deles foi resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros, mas o outro não resistiu. A identidade da vítima não foi divulgada.


Testemunhas disseram que os trabalhos de demolição ocorriam havia cerca de três semanas. Segundo moradores, porém, a preocupação com o imóvel era anterior, já que a edificação era antiga e causava apreensão entre pessoas que viviam no entorno.

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