Prédio onde trabalhador morreu após queda de laje é demolido em Vila Velha

O prédio onde um ajudante de pedreiro morreu após a queda de uma laje em Novo México, Vila Velha, começou a ser demolido na manhã desta quinta-feira (1°). O trecho da Avenida Sérgio Cardoso, na altura da intervenção, está totalmente interditado. Equipes da Defesa Civil e da EDP, concessionária de energia, atuam no local.





O acidente ocorreu em 16 de setembro. Conforme apurado pela TV Gazeta à época, dois ajudantes de pedreiro trabalhavam na edificação, que tinha quatro andares, quando a laje do terceiro andar desabou.





Nesta quinta-feira, o subsecretário municipal de Defesa Civil, Afonso Belenda Netto, pediu que moradores respeitem o isolamento da área para evitar acidentes. Segundo a empresa contratada para realizar o serviço, a previsão é de que toda a intervenção seja concluída até domingo (4).





A Defesa Civil informou ainda que a obra realizada no imóvel era irregular e reforçou a necessidade de procurar os órgãos competentes antes do início de intervenções em edificações. "Nesse caso, a obra era irregular. Por isso, pedimos para que os órgãos competentes sejam procurados", explicou.





A EDP precisou interromper o fornecimento de energia na região durante a manhã, mas o serviço já estava sendo restabelecido por volta do meio-dia, segundo apuração do repórter Felipe Sena, da TV Gazeta. Já o trecho da Avenida Sérgio Cardoso deverá funcionar com apenas uma faixa liberada até o fim da intervenção.