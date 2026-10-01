Cristiano Ronaldo se sentiu traído por Jorge Jesus e ignorou apelo final

Cristiano Ronaldo se sentiu traído após a coletiva de Jorge Jesus. Segundo o jornalista Edu Aguirre, no programa El Chiringuito, o camisa 7 teria se reunido com o treinador e com o presidente da Federação Portuguesa na noite de terça-feira, e ouviu o técnico admitir que errou em fazer CR7 aquecer e não colocá-lo contra a Noruega, no domingo. A "promessa" seria de uma declaração pública sobre isso na coletiva desta quarta-feira (30), o que não aconteceu.





J"orge Jesus pediu desculpa por ter colocado o Cristiano para aquecer durante 30 minutos sem entrar. E não só pediu perdão no particular, como também havia dito que iria fazer outro pedido publicamente. Essa foi a promessa. Depois, Jorge Jesus vai à conferência de imprensa e diz esta quantidade de mentiras e de peito feito. Por isso é que o Cristiano explode. Ele se sentiu traído", disse Edu Aguirre no El Chiringuito.





Na coletiva, Jorge Jesus afirmou que ninguém, além dele, define qual jogador vai a campo. Nem mesmo se tratando de um nome de peso como Cristiano Ronaldo. No começo da Data Fifa, o treinador havia dito que o jogador teria minutos em praticamente todos os jogos, mas ele só jogou contra País de Gales.





"Posso prometer o que eu quiser. Eu sou o treinador. Eu sou o treinador, eu disse ao jogador que ele não jogaria. Vou te colocar no banco. Se eu precisar de você por 30 minutos, você vai jogar; se não, não. Nenhum jogador vai me fazer mudar de opinião. Nem ele, nem ninguém no futebol. Nem nenhum presidente. Nunca, absolutamente ninguém", falou Jorge Jesus, em entrevista coletiva.





Cristiano Ronaldo deixou a concentração, não treinou nesta quarta-feira e foi ao aeroporto, onde teria "ignorado" Jorge Jesus e Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Segundo o jornal Marca, da Espanha, a dupla fez uma última tentativa para convencê-lo a ficar com a seleção, em Copenhague, mas ele embarcou no seu jatinho particular rumo a Madri.





Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo confirmou que estava abandonando a seleção nesta Data Fifa. Sem citar o nome de Jorge Jesus diretamente, ele disse que explicaria melhor a situação no futuro.





"Após a conferência de imprensa do selecionador nacional [Jorge Jesus], e no seguimento de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar a concentração da seleção. A seu tempo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipe nacional, à qual sempre me dediquei. Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção", afirmou Ronaldo, no Instagram.





Sem Cristiano Ronaldo, Portugal tem mais dois jogos nesta Data Fifa. nesta quinta-feira (1), a seleção encara a Dinamarca, às 15h45 (de Brasília), fora de casa. No domingo, os portugueses enfrentam a Noruega, no mesmo horário, em casa. Os dois duelos valem pela Liga das Nações.





Rafael Leão "herdou" a camisa 7 deixada por Cristiano Ronaldo. A decisão se dá por causa do regulamento, que permite apenas 23 jogadores inscritos por partida e que só podem usar números de 1 a 23.