AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Papo de Eleições analisa debates com candidatos ao governo do ES e à Presidência

Os colunistas de A Gazeta Letícia Gonçalves e Vitor Vogas comentam sobre bastidores e expectativas para encontro entre candidatos ao Palácio do Planalto nesta quinta-feira (1º)

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 14:38

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

01 out 2026 às 14:38

O último Papo de Eleições antes do primeiro turno de votação das Eleições 2026 foi ao ar nesta quinta-feira (1º), na CBN Vitória. Os assuntos principais foram os debates com candidatos, tanto em âmbito estadual quanto no nacional, e os bastidores dos encontros. Assista ao vídeo acima.


Quem comentou e analisou sobre os fatos foram os colunistas de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves e Vitor Vogas, além da jornalista Fernanda Queiroz, âncora da rádio.


No bate-papo, o debate realizado pela TV Gazeta, na terça-feira (29), com os concorrentes ao Palácio Anchieta, e o debate com os candidatos à Presidência, que será transmitido na noite desta quinta-feira sem a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foram os grandes destaques.


O programa vai ao ar na CBN Vitória toda quinta-feira até as eleições, sempre a partir das 11h10, e também fica disponível como videocast no site, no YouTube e no Dailymotion de A Gazeta. 

Leia mais sobre Eleições 2026

Papo de Eleições analisa debates com candidatos ao governo do ES e à Presidência

Você conhece bem os candidatos ao governo do ES? Faça o quiz e descubra

O que o candidato não pode fazer? Respondemos perguntas feitas no Google

Entenda as regras para participação de candidatos em debates na TV

Como os partidos do ES dividiram o dinheiro e quem mais ganhou

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Internacional do Café: 3 sobremesas fáceis para quem não resiste ao sabor da bebida
Mulher usando base
Como escolher a base ideal para fazer a maquiagem durar o dia todo
Prédio foi demolido nesta quinta-feira (1°)
Prédio onde trabalhador morreu após queda de laje é demolido em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados