Papo de Eleições analisa debates com candidatos ao governo do ES e à Presidência

O último Papo de Eleições antes do primeiro turno de votação das Eleições 2026 foi ao ar nesta quinta-feira (1º), na CBN Vitória. Os assuntos principais foram os debates com candidatos, tanto em âmbito estadual quanto no nacional, e os bastidores dos encontros. Assista ao vídeo acima.





Quem comentou e analisou sobre os fatos foram os colunistas de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves e Vitor Vogas, além da jornalista Fernanda Queiroz, âncora da rádio.





No bate-papo, o debate realizado pela TV Gazeta, na terça-feira (29), com os concorrentes ao Palácio Anchieta, e o debate com os candidatos à Presidência, que será transmitido na noite desta quinta-feira sem a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foram os grandes destaques.





O programa vai ao ar na CBN Vitória toda quinta-feira até as eleições, sempre a partir das 11h10, e também fica disponível como videocast no site, no YouTube e no Dailymotion de A Gazeta.