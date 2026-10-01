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Eleições 2026

Você conhece bem os candidatos ao governo do ES? Faça o quiz e descubra

São cinco concorrentes na disputa para ocupar a cadeira no Palácio Anchieta com trajetórias diversas

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 14:08

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

01 out 2026 às 14:08

Conhecer o candidato em quem vai votar é regra básica para o eleitor que está preocupado com os rumos da sua cidade, Estado ou país. A busca por informações sobre as propostas e trajetória política do concorrente é um passo importante antes de fazer a escolha. 


Mas, para além do que é fundamental numa eleição, há curiosidades que ajudam a moldar o perfil do candidato, muitas vezes pelas suas relações pessoais e familiares. Um hobby, uma habilidade diferenciada, um gosto particular. Pensando nisso, será que o eleitor capixaba sabe tudo sobre seus candidatos ao governo do Espírito Santo? Breno Barcelos (Missão), Helder Salomão (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos), Rafael Demuner (UP) e Ricardo Ferraço (MDB) estão na disputa. Teste seus conhecimentos sobre eles e confira:

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