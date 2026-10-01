Envelhecer com saúde também é ter vínculos, propósito e espaço para participar

Quando se fala em saúde na terceira idade, é comum pensar primeiro em consultas, exames, medicamentos e acompanhamento médico. Tudo isso é fundamental. Mas envelhecer com saúde envolve também aquilo que não aparece em uma receita, que são, vínculos, autoestima, autonomia, estímulo cognitivo, prazer e participação social.
Existe uma dimensão da saúde que nasce do encontro. De ter para onde ir, pessoas para encontrar, histórias para contar e novos motivos para continuar aprendendo. E é justamente nesse território que a cultura pode exercer um papel extraordinário na vida das pessoas idosas. A cultura não é apenas entretenimento, ela é uma ferramenta de transformação.
Um livro pode despertar uma lembrança, uma pintura pode provocar uma emoção, uma peça de teatro pode abrir novas perspectivas, uma dança pode devolver ao corpo a sensação de movimento e uma canção pode fazer alguém viajar décadas em poucos segundos, reencontrando lugares, pessoas e sentimentos que pareciam adormecidos.
Mas talvez o maior poder da cultura esteja em algo ainda mais simples, ela nos coloca em relação com o outro. É o que acontece quando pessoas se reúnem para cantar. Um coral, por exemplo, não é apenas um conjunto de vozes, é um exercício permanente de convivência. É preciso escutar, respeitar o tempo do outro, aprender, ensaiar, superar a timidez e descobrir que cada voz tem importância na construção do resultado coletivo.
O Coral MedSênior representa justamente essa possibilidade de maneira muito concreta. Ao criar um espaço de encontro e expressão artística, o projeto mostra como a cultura pode ampliar horizontes e produzir experiências que ultrapassam o palco. Há ali uma dimensão que merece, e precisa, ser valorizada: o pertencimento.
Para muitas pessoas, envelhecer pode significar mudanças profundas na rotina, nos papéis sociais e na própria percepção de identidade. Quando surge um espaço em que alguém é esperado, ouvido e reconhecido, esse lugar passa a ter um valor que vai muito além da atividade cultural. É uma oportunidade de continuar participando, e participar é uma das formas mais poderosas de afirmar autonomia.
Durante muito tempo, nossa sociedade associou o envelhecimento à ideia de perdas, de perda de capacidade, de velocidade, de espaço e até de sonhos. A cultura vem auxiliar a inverter essa lógica, ela lembra que a maturidade também pode ser tempo de descoberta, criação, aprendizado e reinvenção.
Porque ninguém deixa de ter desejos simplesmente porque envelheceu, muito pelo contrário, quem atravessou décadas carrega repertórios, memórias e experiências que podem ganhar novos significados quando encontram espaço para se expressar.
É por isso que dialogar sobre envelhecimento ativo também é falar sobre acesso à cultura, não como luxo, privilégio ou complemento, mas como parte de uma vida plena e socialmente integrada.
Portanto, uma cidade que deseja envelhecer bem precisa oferecer muito mais do que serviços de saúde, precisa criar espaços de convivência, lazer, criação e participação, necessita permitir que a população idosa esteja presente na vida cultural, comunitária e social.
No dia 1º de outubro, quando celebramos o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, o Coral da MedSênior e seus 50 coristas vão celebrar a data com um belo concerto, e isso representa muito mais do que apenas um espetáculo, é um momento único de afirmação. A afirmação de que envelhecer não significa sair de cena, que ainda há voz, desejo, talento, curiosidade e histórias para compartilhar.
E talvez seja essa uma das maiores contribuições da cultura, devolver às pessoas a percepção de que elas não são apenas espectadoras da própria história e sim continuam sendo protagonistas.
Porque envelhecer com saúde não é somente viver mais anos, é encontrar razões para preencher esses anos de encontros, descobertas, afeto, criatividade e participação. É continuar pertencendo, criando, tendo algo a dizer e, quando a palavra já não bastar, ainda existe a música.