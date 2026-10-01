O Tribunal de Justiça dos Capixabas e a responsabilidade de caminhar juntos

Esse pertencimento tem duas dimensões. A sociedade deve reconhecer o Tribunal como instituição acessível e transparente. Internamente, magistrados, servidores e colaboradores devem compreender que integram uma comunidade unida pela missão de servir à Justiça e à população.





O servidor público não trabalha para uma estrutura abstrata. Seu destinatário último é o cidadão, mesmo sem atendimento direto ao público. No Judiciário, cada atividade, do andamento de um processo à administração de recursos e ao apoio técnico, participa da entrega da Justiça.





Valorizar essas pessoas significa fortalecer a instituição. Tecnologia e processos eficientes são indispensáveis, mas não substituem conhecimento e comprometimento humano.





A valorização começa pelo reconhecimento e pela escuta. A cultura da escuta ativa, desenvolvida na experiência no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos — Nupemec —, orienta a atual administração. Ouvir é instrumento de gestão, prevenção de conflitos e aperfeiçoamento das decisões.





Reconhecimento e responsabilidade devem caminhar juntos. Pertencer ao Tribunal significa compreender que cargos, competências e recursos públicos somente encontram legitimidade quando colocados a serviço da sociedade. A integridade nasce da coerência entre valores, condutas e serviços entregues à população.





Essa confiança também depende da comunicação. A população precisa compreender como o Tribunal funciona, quais serviços oferece e como protege direitos.