Perícias em galpão do TJES incendiado depende da retirada de estrutura

A conclusão das perícias no Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), destruído pelas chamas no dia 21 de julho, depende da retirada da antiga estrutura e da cobertura do galpão. O trabalho vai apontar as causas do incêndio.





O imóvel foi interditado pela Defesa Civil da Serra devido aos graves danos estruturais constatados em vistoria técnica e deverá ser demolido. “O elevado grau de comprometimento da edificação torna inviável a sua recuperação, sendo recomendada a demolição”, informou o órgão municipal em nota.





De acordo com o TJ, o proprietário do imóvel, que é alugado, já foi notificado a fazer a remoção do material, o que deve ocorrer nos próximos dias.





A orientação é de que os trabalhos sejam acompanhados pelos peritos. A estrutura precisará ser retirada por etapas para a permitir, gradativamente, a análise, a preservação e registro de todos os vestígios que forem encontrados.





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Trabalho complexo





O trabalho pericial é considerado complexo, segundo a Polícia Científica (PCIES), devido à extensão da área, à grande quantidade de material combustível, às altas temperaturas atingidas e aos danos generalizados.





A corporação adiantou que as ações integradas entre com a Polícia Civil (PCES), o Corpo de Bombeiros (CBMES) e a Defesa Civil da Serra permitiram delimitar a área de interesse e identificar indícios preliminares sobre a possível origem do fogo. No entanto, o laudo final dependerá da análise do material sob a estrutura colapsada.





“A área de interesse continuará sendo examinada conjuntamente pela PCIES e pelo CBMES, e o trabalho somente será encerrado após seu processamento integral”, informou o órgão, destacando que ainda não há prazo para a conclusão dos exames devido à falta de acesso seguro ao local.





Ações após resfriamento





A perícia do Corpo de Bombeiros foi iniciada no dia seguinte ao incêndio, após resfriamento da área, e já contou com duas diligências para análise da cena.





Os militares ainda precisam acessar uma área interna do galpão. “O CBMES aguarda a retirada da estrutura colapsada para prosseguimento dos trabalhos”, informou em nota, acrescentando que ainda não há prazo para a finalização da perícia.





Investigação criminal





A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) informou que o fato ocorrido com o arquivo geral é investigado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), cujos trabalhos dependem da conclusão das demais perícias.





“A equipe policial aguarda a conclusão dos laudos periciais da Polícia Científica (PCIES) e Corpo de Bombeiros (CBMES), que subsidiarão o andamento das investigações”, informou, em nota, a corporação civil. Acrescentou que diligências seguem em andamento e que informações não podem ser divulgadas para não comprometer a apuração.





Demolição do galpão





O galpão permanecerá interditado, segundo a Defesa Municipal da Serra, até que o proprietário realize as intervenções solicitadas, respeitando as licenças e autorizações da administração municipal.





Entre as ações autorizadas estão a recuperação de materiais do espaço, a realização das perícias e a limpeza de áreas próximas à estrutura principal, antecedendo a demolição recomendada.



